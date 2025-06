Sgomberato 40enne da una casa Acer. La famiglia rientra

Operazione sgombero in via Pietro Micca, al quartiere San Biagio di Casalecchio, con carabinieri e agenti della polizia locale impegnati nel controllo dei mezzi abbandonati nei parcheggi di pertinenza delle case popolari, e nello sgombero di un appartamento Acer occupato abusivamente. In azione, dalle prime luci dell’alba, una decina di agenti e militari, alla presenza del vice sindaco Paolo Nanni, che hanno messo a setaccio le diverse ‘stecche’ di residenze popolari. In particolare con l’ausilio di un fabbro è stata sottoposta a sgombero la residenza occupata da alcune settimane da un quarantenne straniero subentrato senza autorizzazione ad una famiglia assegnataria regolare.

Nella stessa zona sono state sequestrate e rimosse otto automobili senza copertura assicurativa e intestati e persone non residenti che da mesi occupavano gli stalli riservati ai residenti. Ancora a proposito del quartiere San Biagio alzano la voce i consiglieri Cappellini e Biondo (FdI) che denunciano i continui abbandoni di rifiuti in zona: "Riceviamo quotidianamente segnalazioni da cittadini esasperati, in particolare nelle zone di San Biagio e Marullina, dove i giardini pubblici sono ormai ridotti a una discarica a cielo aperto. Un quadro inaccettabile che priva i residenti del verde pubblico e peggiora sensibilmente la qualità della vita".