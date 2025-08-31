Sgomberato dal Comune un garage occupato

Accumulava impropriamente, indifferente ai richiami, oggetti e masserizie in un garage di edilizia popolare a Castello d’Argile. E alla fine è intervenuto il Comune. E’ stato sgomberato infatti l’altro giorno un garage di pertinenza di una palazzina Acer (nella foto). "In accordo con Acer Bologna – spiega il sindaco Alessandro Erriquez –, è stata liberata un’autorimessa ad Argile, occupata in modo irregolare da un inquilino indifferente ai richiami posti in essere. Il materiale presente è stato rimosso e quindi è stato portato alla discarica per essere smaltito come rifiuto. La sana convivenza passa dalla condivisione delle regole e dal rispetto dei luoghi, soprattutto quando sono pubblici". A parere del primo cittadino continua, dunque, la linea già tracciata della legalità.

L’inquilino, che ha già un garage assegnato regolarmente, nel tempo aveva accumulato oggetti e cose in un altro garage che non era assegnato a lui. Da lì è scattato il blitz del Comune dopo i dovuti avvertimenti ignorati dall’interessato. Il sindaco, al riguardo, aggiunge: "Quando possiamo, facciamo da soli. Nelle situazioni più complesse, sappiamo di poter contare sulla collaborazione delle forze dell’ordine e della magistratura".

p. l. t.