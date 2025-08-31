Sgomberato dal Comune un garage occupato

Ecco l'Europa League

Gianmarco Marchini
Ecco l'Europa League
Cronaca
31 ago 2025
PIERLUIGI TROMBETTA
Cronaca
Un inquilino Acer aveva ammassato abusivamente masserizie di ogni genere.

Accumulava impropriamente, indifferente ai richiami, oggetti e masserizie in un garage di edilizia popolare a Castello d’Argile. E alla fine è intervenuto il Comune. E’ stato sgomberato infatti l’altro giorno un garage di pertinenza di una palazzina Acer (nella foto). "In accordo con Acer Bologna – spiega il sindaco Alessandro Erriquez –, è stata liberata un’autorimessa ad Argile, occupata in modo irregolare da un inquilino indifferente ai richiami posti in essere. Il materiale presente è stato rimosso e quindi è stato portato alla discarica per essere smaltito come rifiuto. La sana convivenza passa dalla condivisione delle regole e dal rispetto dei luoghi, soprattutto quando sono pubblici". A parere del primo cittadino continua, dunque, la linea già tracciata della legalità.

L’inquilino, che ha già un garage assegnato regolarmente, nel tempo aveva accumulato oggetti e cose in un altro garage che non era assegnato a lui. Da lì è scattato il blitz del Comune dopo i dovuti avvertimenti ignorati dall’interessato. Il sindaco, al riguardo, aggiunge: "Quando possiamo, facciamo da soli. Nelle situazioni più complesse, sappiamo di poter contare sulla collaborazione delle forze dell’ordine e della magistratura".

p. l. t.

