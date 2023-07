Sgombero al campo nomadi Via libera ai lavori del tram

Sgomberato l’accampamento abusivo di via Emilia Ponente. La polizia è intervenuta nella mattinata di ieri per liberare l’area nei pressi dell’ospedale Maggiore, che presto sarà interessata dai lavori del tram. Lo sgombero arriva a seguito della decisione presa dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nella zona dimoravano abusivamente alcuni camper con diverse persone a bordo: nello specifico gli agenti hanno identificato quattro cittadini serbi, due tunisini, un marocchino – tutti messi a disposizione dell’Ufficio immigrazione per i controlli di rito – e un cittadino italiano.

A seguito dell’intervento, l’area è stata riaffidata alla legittima proprietà mentre i mezzi presenti saranno presto rimossi e restituiti agli intestatari. Soddisfatta la capo di gabinetto, Matilde Madrid. "Era un intervento molto atteso dai cittadini della zona – le sue parole – non solo perché necessario al proseguo del cantiere della linea rossa del tram, ma anche perché era diventato un luogo molto problematico. Come sempre in questi casi, oltre a rimuovere una situazione di degrado, ci siamo fatti carico delle persone con fragilità che avevano bisogno di accoglienza".

Plauso per l’operazione dal capogruppo della Lega, Matteo Di Benedetto: "Da tempo chiedevamo lo sgombero, i disagi a danni dei cittadini si moltiplicavano, così come i furti. È una vittoria della sicurezza e della comunità: è stato ristabilito il principio di legalità". Sul tema sono intervenuti Stefano Cavedagna, ed Enrico Cevolani di Fratelli d’Italia: "Finalmente è stato sgomberato il campo. Chi viveva nelle roulotte minava la sicurezza dei residenti e usava la vicina area verde come fosse una latrina. Dispiace che la giunta intervenga solo ora quando c’è da fare il tram e non abbia mosso un dito in questi anni". Fanno eco le parole che arrivano da Forza Italia. "Finalmente – così in una nota congiunta Annamaria Cesari, Daniele Aiello e Nicola Stanzani: – sgomberata l’area di via Emilia Ponente occupata da troppi anni. Servono azioni mirate ed estremamente solerti per contrastare un fenomeno che si sta paurosamente diffondendo in città".

c. c.