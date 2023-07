Sgombero alla Masini Gli attivisti di Luna salgono sul tetto La ’resa’ dopo 15 ore

di Federica Orlandi

e Mariateresa Mastromarino

Una lunga giornata di passione quella degli attivisti di Luna (costola del collettivo Labas). Alle 5 di ieri mattina la ex caserma Masini di via Orfeo, da loro occupata il 28 aprile scorso, è stata sgomberata. All’alba infatti polizia e Digos, con carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, si sono schierati tra piazza del Baraccano e via Borgolocchi, per liberare lo spazio occupato abusivamente da quasi tre mesi. All’interno c’erano 15 persone. All’arrivo delle forze dell’ordine, gli occupanti hanno ‘avvertito’ il quartiere con un paio di esplosioni di petardi in rapida successione; poi, due di loro sono saliti sul tetto, attrezzati con ombrelloni, e lì sono rimasti quasi tutto il giorno.

L’occupazione, che aveva il supporto di Adl Cobas, era stata denominata “Home – Hub di organizzazione meticcia”, interessava gli spazi già occupati da Labas e sgomberati nel 2017. All’interno, racconta Luca di Luna, "abitavano attivisti e persone migranti con documenti e un lavoro, un salario, ma senza casa per colpa di pregiudizi e di un’emergenza abitativa dovuta anche ai tanti b&b. Ora basta sgomberi e polizia, il problema è politico: la risposta arrivi da lì".

La resistenza degli attivisti sul tetto, nonostante il caldo, con i compagni ad attenderli in piazza del Baraccano e a incitarli con il megafono e qualche striscione – tra cui una ‘citazione’ dai comitati dei residenti di via Petroni, con la scritta "occupare è un diritto, impedirlo è un sopruso" al posto di "dormire è un diritto" –, con le camionette delle forze dell’ordine che bloccavano gli accessi allo stabile, è durata fino alle 19, con pausa pranzo (per chi era giù dal tetto) a base di pennette e pomodorini. Quando i due sul tetto sono finalmente scesi, si sono riuniti con gli altri per un presidio in piazza del Baraccano. Una ’discesa’ acclamata tra striscioni, fumogeni e applausi con gli antagonisti che gridano a gran voce ‘Casa diritti libertà’, dando vita alla prima assemblea di coprogettazione dal basso ‘Irma Bandiera’.

Lo sgombero, secondo gli attivisti, è stato "un atto di vigliaccheria", che lascia senza riparo otto occupanti, che una casa non ce l’hanno. "Ma non è finita: è stata una giornata di dignità, di resistenza. Una resistenza dei compagni che sono rimasti sul tetto 15 ore, per far sì che non finisse tutto. La resistenza significa che non è finita qui. La caserma Masini è un bene comune", insiste un membro del collettivo, che lascia la parola a una delle due persone sul tetto dall’alba di ieri. "Mai come oggi è importante scommettere sulla resistenza collettiva. Otto persone, a questo punto, dopo lo sgombero, dovrebbero vivere in strada, ma grazie all’unione di tutti non accadrà". Due parole, alla fine, vanno anche a Zaki, dopo la notizia della condanna a tre anni: "Patrick Libero", è l’urlo di tutti.

A conclusione della giornata, la polizia ha spiegato che "lo sgombero è stato reso urgente dal protrarsi dell’occupazione e per la precarietà e pericolosità del sito". Un’operazione che ha visto l’impiego di oltre 150 uomini coordinati dalla Questura. La Digos ha infine sottoposto a sequestro preventivo la struttura che, affidata in custodia alla proprietà, è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.