Sgombero anarchici Bologna, la polizia in via Zampieri per ‘liberare’ il locale dell’Acer occupato

Polizia in via Zampieri per lo sgombero del locale Acer occupato dagloi anarchici

Bologna, 14 febbraio 2023 – La polizia è arrivata in via Zampieri, in Bolognina, per sgomberare il locale dell’Acer occupato 10 giorni fa dagli anarchici e ribattezzato “Acerchiata”. Subito dopo l’invasione del negozio, l’Azienda casa aveva sporto denuncia per chiedere che venisse liberato lo spazio, che stava per essere dato in gestione.

Lo stesso locale già nel 2014 era stato occupato, sempre dagli anarchici. All’interno dello spazio, quando la Digos è intervenuta, non c’era nessuno: gli agenti sono già entrati nei locali per apporre i sigilli del sequestro della Procura.

Poco dopo le 9 in via Zampieri è arrivato un piccolo gruppo di anarchici, ma la situazione è rimasta tranquilla, mentre gli operai stanno murando gli accessi del locale.