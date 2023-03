Sgombero di via Zago Minacce e insulti a Lepore Tre anarchici a processo

"Lepore nel cofano 180 in curva" scritto su una colonna del centro storico, con accanto il simbolo anarchico della "A" cerchiata. Poi ancora "Lepore infame", "Le case vuote vanno occupate": questo il tenore delle scritte fatte con le bombolette spray e comparse su muri e colonne della città durante il corteo di protesta per lo sgombero dell’immobile occupato dal gruppo antagonista Xm24 e dal collettivo Bancarotta in via Zago 1, il 24 maggio 2022. E per quelle minacce al sindaco Matteo Lepore, oltre che per imbrattamento, tutto in concorso, la Procura ha ora citato in giudizio tre attivisti di area anarchica: un ragazzo e una ragazza di 28 anni e un altro di 23, difesi dagli avvocati Mattia Maso, Daria Mosini e Ettore Grenci.

In particolare, secondo le indagini coordinate dal pm Stefano Dambruoso, il ventinovenne, con il volto travisato e assieme a un’altra donna rimasta ignota, avrebbe usato una bomboletta spray per vergare su una colonna del portico di via Indipendenza e poi sul muro di un immobile di via Sigismondo, la scritta contro il sindaco affiancata dalla "A" anarchica, mentre gli altri due imputati facevano da palo, per segnalargli l’eventuale arrivo di forze dell’ordine. L’udienza è stata fissata per il prossimo 26 maggio e il sindaco si potrà costituire parte civile, assistito dall’avvocato Tommaso Guerini.

Tutto era cominciato alle sette del mattino del 24 maggio dell’anno scorso, quando la polizia arrivò a sgomberare l’ex istituto Cesare Ragazzi di via Zago. Accolta dalla sentinella ’appostata’ al piano terra, che, gridando, diede il segnale a tutti gli altri occupanti. Cinque di loro, tre ragazzi e due ragazzi armati di una bandiera nera, salirono sul tetto assicurandosi poi di rimuovere la scaletta che avevano utilizzato, per impedire agli agenti di raggiungerli. E lì rimasero per oltre cinque ore, mentre in strada, in via Stalingrado, a sostegno della loro resistenza si era formato un gruppo che con il passare delle ore arrivò a superare addirittura le 200 persone, attrezzate con gazebo, ghiaccioli, casse d’acqua e birre. Un caos tale per cui fu necessaria la chiusura al traffico del ponte.

Lo stabile di via Zago era rimasto occupato per poco più di un mese, spazio già caro agli anarchici bolognesi. Le operazioni di sgombero furono portate avanti da polizia, con Digos e Reparto mobile, coordinate dal pm Dambruoso; dopo di che partì il corteo, condito appunto da imbrattamenti, esplosioni di bombe carta, canti anarchici e cori. Il corteo attraversò viali, centro e Bolognina, per concludersi poi all’ombra della tettoia Nervi e culminare nell’ultimo appuntamento in piazza dell’Unità.

