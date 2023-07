Sgombero all’ex caserma Masini di Bologna: attivisti sul tetto

Bologna, 18 luglio 2023 - È in corso lo sgombero dell’ex Caserma Masini, in via Orfeo, da stamattina alle 5. Le forze dell’ordine si sono schierate per fare uscire gli occupanti degli spazi di via Borgolocchi occupati lo scorso 28 aprile dagli attivisti del collettivo Luna, costola di Labas. Gli occupanti si sono rifugiati sul tetto.

"Stamattina alle 5 le forze dell'ordine si sono presentate bloccando l'accesso al piazzale Irma bandiera e alle case di 'Home' in via Borgolocchi. Respinti i primi tentativi d'accesso sia da dentro che da fuori. La polizia sta cominciando a provare a disperdere il presidio di solidali in piazza del baraccano con spintoni", ha scritto sui social il collettivo universitario bolognese Luna.

"Nonostante gli avanzamenti sulla questione degli utilizzi temporanei degli ultimi giorni, stamattina è in corso lo sgombero dell'ex caserma”, ha scritto il gruppo Labas, in un post su Facebook. “Noi non accettiamo questa logica, alle camionette e i manganelli rispondiamo con la resistenza dei nostri corpi, delle nostre idee e con la politica. Alcunə compagnə all'interno, dopo alcune ore di resistenza, sono uscitə e hanno raggiunto il presidio solidale all'esterno. Rimangono ancora due compagnə che resistono sul tetto”.

Alle 19 di oggi, si avvisa anche nel post, al Baraccano “la prima assemblea per la co-progettazione dal basso dell'ex caserma Masini”.

Le reazioni

"Sgombero grave, inaccettabile e incomprensibile- dice Detjon Begaj, coalizione civica-. Uno sgombero, che avviene il giorno dopo del lancio di un'assemblea pubblica da parte dell'amministrazione, pone degli interrogativi sulla qualità democratica di questa assemblea”. Di tutt’altro avviso Matteo Di Benedetto, capogruppo Lega Bologna, che commenta così: “Da giorni chiedevamo lo sgombero, finalmente la nostra linea ha prevalso. Un grande grazie alle forze dell’ordine per l’azione a tutela della comunità. Sarebbe stato assurdo, infatti, lasciare gli abusivi all’interno dello spazio e magari assegnarlo proprio a loro. Avrebbe significato il venir meno dello stato di diritto in favore della legge del più forte”.

Di Benedetto ora chiede un segnale anche da parte del Comune, che secondo il capogruppo della Lega “troppo a lungo è rimasto in silenzio”. Sul metodo di assegnazione di Benedetto è netto: “Serve una clausola anti occupanti abusivi. Chi si è reso partecipe di un’occupazione non deve poter ricevere in gestione lo spazio dell’ex Masini che verrà dato in gestione temporanea al Comune da CDP. Lepore e i suoi dimostrino di voler stare dalla parte dei cittadini perbene e non con chi vuole imporsi con la violenza”.