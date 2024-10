Sgombero nel Lungosavena: rimosse tende e 1,6 tonnellate di rifiuti

Bologna, 10 ottobre 2024 – Ennesimo intervento della Polizia locale sul Lungosavena (foto). Dopo la rimozione quest’estate, in via degli Stradelli Guelfi, di un insediamento abusivo e pericoloso per l’incolumità dei presenti da oltre una decina di anni, ora il reparto Sicurezza e del Nucleo Territoriale Savena della Polizia locale ha operato nel parco Carlo Urbani, lato viale Lungosavena. Presente anche personale dei Lavori pubblici e di Hera per il trasporto e il conferimento in discarica dei materiali rimossi.

3 foto Dalla zona, durante il blitz della polizia locale, sono state rimosse tre tende da campeggio, collocate in posizione pericolosa nei pressi del fiume (nessuna persona è stata trovata sul posto), e 1.620 kg di rifiuti.

In totale, in questi interventi, sono stati bonificati circa 69.000 metri quadrati di territorio e rimosse 11 tonnellate e 7 quintali di rifiuti poi conferiti in discarica da Hera, oltre a 37 manufatti rimossi in queste operazioni.

Le attività di sgombero e bonifica ambientale hanno interessato in modo alternato e continuativo: l’area demaniale a confine con l'Acquedotto di Hera, lato via Agucchi, l’area demaniale, già Ex Cave Reno, via Agucchi/Del Milliario. Entrambe le aree sono state oggetto di 3 interventi ciascuna nel corso dell’ultimo anno.