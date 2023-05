Sgombero oggi a Bologna, blitz della Digos in via della Certosa

Bologna, 30 maggio 2023 – La Digos ha sgomberato, su esecuzione di un provvedimento di sequestro della Procura, l’ex serra di via della Certosa, occupata qualche tempo fa da un gruppo di attivisti di area transfemminista anarchica.

All’arrivo della polizia nella “Vivaia”, come era stato ribattezzato lo spazio, c’erano quattro persone, che sono state fatte uscire.

L'immobile sgomberato dalla Digos in via della Certosa, a Bologna (FotoSchicchi)

Adesso in via della Certosa di stanno radunando dei sostenitori degli occupanti, sono una ventina.

“Siamo stati i primi a chiedere lo sgombero dell’ex vivaio – afferma il capogruppo della Lega Matteo Di Benedetto – . Da subito abbiamo spiegato in maniera chiara e precisa perché non ci fossero margini di legalità in quello che stava accadendo. Qualcuno ha provato addirittura a sostenere che fosse un fatto positivo. Oggi, finalmente, anche se con ritardo, ha prevalso la nostra linea. È fondamentale che non passi il messaggio che i violenti, che usano la forza per imporsi sugli altri, non possono avere la meglio. Ne va della tenuta del tessuto sociale della nostra comunità”.