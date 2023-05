Sgombero stabile di via Agucchi a Bologna, occupanti sui tetti

Bologna, 3 maggio 2023 – Sgombero in corso nello stabile di via Agucchi 126 a Bologna, occupato lo scorso 14 aprile per protesta contro il Passante di mezzo.

Ad annunciarlo, via social, sono gli stessi occupanti. Sempre tramite la loro pagina sociale e un canale Telegram ad hoc, gli occupanti fanno sapere che alcune persone stanno resistendo sul tetto, nonostante la pioggia, e invitano a raggiungerli in via Zanardi.