Sgozza la madre e si uccide: "Basta, non ce la faccio più"

"Non ce la faccio più". C’era scritto questo in alcuni bigliettini trovati a casa sua nel pomeriggio, a poche ore dall’orrore. Gianni Dughetti, 66 anni, aveva premeditato tutto. Un dramma d’esasperazione. Ha sgozzato in auto la madre 84enne Silvana Bucci che accudiva a casa con difficoltà, poi si è tolto la vita lanciandosi in un burrone. Li hanno trovati entrambi ieri mattina, ai piedi dell’Appennino Reggiano che si è svegliato in una doppia tragedia.

L’omicidio-suicidio si è consumato tra le 8 e le 9, sulla strada statale 63 che sale verso il passo del Cerreto. L’uomo è partito in macchina dalla sua abitazione di Cervarezza Terme, a pochi chilometri di distanza, con l’anziana madre. Poi ha accostato la sua macchina in una piazzola all’altezza del ponte che sovrasta la cosiddetta ‘Gola degli Schiocchi’ che si affaccia sul fiume Secchia che sgorga proprio qualche chilometro più su. Ha impugnato un coltello da cucina portato da casa e l’ha colpita, tagliandole la gola. Ha lasciato la vittima nell’abitacolo e, infine, ha attraversato la strada per poi gettarsi nello strapiombo per decine di metri.

Un automobilista che passava di lì, vedendo la vettura parcheggiata e con le portiere aperte, si è insospettito. Si è fermato per capire e qui ha fatto la macabra scoperta del cadavere della donna. Subito ha lanciato l’allarme ai carabinieri. Sul posto sono arrivati gli uomini del nucleo investigativo del comando provinciale di Reggio Emilia, supportati dai militari della compagnia di Castelnovo Monti, i quali si sono trovati davanti al duplice dramma. Nell’auto, a fianco del cadavere della donna, c’era ancora l’arma del delitto. Sono stati poi chiamati anche vigili del fuoco e soccorso alpino , viste le difficoltà nel luogo impervio per recuperare il corpo dell’uomo. Un lavoro coordinato dal magistrato di turno Giulia Galfano della procura di Reggio Emilia, e dal tenente colonnello Aniello Mautone del reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri reggiani. L’ipotesi dell’omicidio-suicidio ha trovato conferma scandagliando la vita delle due vittime e nel ritrovamento da parte dei carabinieri dei messaggi scritti, in casa. L’uomo sembra fosse caduto in uno stato depressivo dopo aver avuto problemi economici, nonché dissidi familiari (il padre era andato via tanti anni fa, rifacendosi una vita con un’altra donna, mentre fratello e sorella vivono altrove) che lo avevano portato ad essere l’unico ad accudire la donna.

Settimo Baisi

Nicola Bonafini