Sgravi Tari, Stanzani: "False promesse"

"Come purtroppo temevamo, delle promesse di intervenire sulle agevolazioni ed esenzioni Tari per determinate categorie non se ne farà nulla – afferma il consigliere comunale Nicola Stanzani di Forza Italia, riferendosi alle decisioni del Comune sull’avanzo di Bilancio di circa 40 milioni di euro –.

‘Se ne parlerà entro aprile’, affermò l’assessora Li Calzi, ‘ma non si tratterà di contributi a pioggia’. Altro che pioggia, qui siamo purtroppo in piena siccità: l’assessora ha infatti chiarito in commissione come oggi non sia stato previsto alcun intervento sulla tassa. Lepore può ripensarci entro maggio. Speriamo lo faccia".