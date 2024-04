Sgrosso, assolo per voce e fiati

Nel salotto Auersberger, nella lontana Vienna degli anni ‘80, c’è una cena elegante dopo la prima de ‘L’anitra selvatica’ di Ibsen. I padroni di casa ‘signorilmente consunti’, cantante lei e compositore lui, accolgono attorno a una tavolata un emblematico ‘bestiario’ artistico costituito da un attore roboante, una ballerina in disgrazia, una scrittrice molto simile a certi critici contemporanei... Il romanzo ’A colpi d’ascia’ di Thomas Bernhard bandito alla sua uscita in Austria per l’esagerata somiglianza a persone vere e facilmente riconoscibili, racconta attraverso le parole di un narratore (lo stesso Bernhard) il resoconto della serata, devastando il mondo della pretenziosità e della inconsistenza intellettuale. Con lucido sarcasmo e impietosa crudeltà.

Marco Sgrosso, che insieme a Elena Bucci aveva già incontrato in teatro la scrittura del drammaturgo austriaco nel cruento testo ‘Prima della pensione’, ha iniziato a pensare ad un adattamento teatrale del romanzo ancora prima della pandemia. "Mi piaceva ragionare sul nostro mestiere – racconta – attraverso uno sguardo caustico. Di Bernhard mi hanno sempre colpito la ricchezza della scrittura, l’ironia sferzante, la drammaticità che strappa il sorriso". ‘A colpi d’ascia’ (il romanzo fa parte della trilogia composta anche dal ‘Soccombente’ e ‘Antichi maestri’) è diventato così un assolo per attore e musicista (Cristiano Arcelli).

Lo spettacolo va in scena stasera alle 20,30 all’oratorio San Filippo Neri a ingresso gratuito. "Mi intrigava il discorso del teatro nel teatro – spiega Sgrosso – e le osservazioni sul mio mestiere. Tutta la cena narrata è attraversata da pettegolezzi, manipolazioni e sotterfugi".

Come mai lei parla di questo testo come di una partitura musicale?

"Mi sono reso conto che per restituire la forza della parola scritta dovevamo realizzare un concerto per fiati e voce. Sono abituato a lavorare sulla parola come suono e qui mi sono trovato di fronte a reiterazioni, periodi che tornano e ossessioni. Ho voluto però integrare i brani dal vivo con pezzi registrati che, secondo un filo emotivo, mischiano Dietrich, Mahler e Dalida".

In che modo Thomas Bernhard racconta la nostra contemporaneità?

"Lo fa attraverso gli argomenti affrontati e attraverso una scrittura rotonda e degna dei classici. In un momento come questo nel quale il linguaggio si impoverisce sempre più scivolando nel formalismo, è intrigante scoprire la ricchezza di pensiero che la lingua porta in sé. In queste pagine lui riversa una critica feroce verso il teatro, l’Austria e se stesso. È un gioco sulla scomposizione dell’identità fra contraddizioni e complessità".

È stato attore della compagnia di Leo de Berardinis per quindici anni. Che lezione le è rimasta?

"L’esperienza di Leo non è riproducibile, ma lui ha lasciato a tutti noi un marchio fatto di lealtà creativa, etica e rispetto verso il pubblico. Insomma, un modo di essere ben preciso".