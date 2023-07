Shakespeare nel Teatro di Paglia accende le notti delle Sementerie

Da oggi al 9 luglio prossimo torna il ‘Teatro di paglia’ con ‘Le Notti delle Sementerie’ ambientate, come da tradizione, nello spazio agri - culturale Sementerie Artistiche nella campagna di Crevalcore in via Scagliarossa, dove gli elementi del paesaggio agricolo si trasformano in un ambiente teatrale. In programma lo spettacolo ‘Sogno di una notte di mezza estate’, di William Shakespeare, con la regia di Federico Grazzini. L’appuntamento è per le 21 e la direzione artistica è di Manuela De Meo e di Pietro Traldi. Lo spettacolo sarà replicato domani e il 6, 7, 8 e 9 luglio.

"Rappresentiamo un sogno – spiegano gli organizzatori – che fa volare Shakespeare fino alla Bassa bolognese, trasportando la vicenda nelle aziende agricole della zona, rompendo la distanza tra passato e presente. L’insieme trasforma in palcoscenico tre diversi spazi di Sementerie, tra cui non può mancare il ‘Teatro di Paglia’, teatro effimero che ogni anno viene progettato in base alle caratteristiche degli spettacoli. E che dovrà accogliere gli spettatori, con tanto di quinte, fondale, sedute. Poi, alla fine del festival il teatro torna ad essere paglia, scomparendo dal campo".

Inoltre, in occasione del primo anniversario dalla scomparsa di Peter Brook, definito uno dei grandi significativi protagonisti del teatro contemporaneo, domani dalle 11 le Sementerie organizzano ‘Il corpo dell’invisibile - una giornata intorno all’arte di Peter Brook’ per celebrare la sua ricerca teatrale e favorire momenti di incontro intorno all’opera dell’artista.

p. l. t.