Shakespeare: quell’eterna lotta tra Eros e potere

Sesso, sangue, potere. Ma le tragedie del Bardo si possono ancora leggere secondo il citatissimo saggio di Jan Kott degli anni ‘60 ‘Shakespeare nostro contemporaneo’? Valter Malosti, che ha appena debuttato in una intrigante edizione di ‘Antonio e Cleopatra’ coprodotta da Ert, prende le distanze: "Non ho riaperto quel libro che, offrendo una grande libertà di interpretazione, è stato comunque fondamentale. Più che di sesso, qui si deve parlare di eros che nella nostra società, schiacciata fra pornografia e tabù, è una dimensione dimenticata". Perché di certo è Eros a legare il triumviro romano e la regina d’Egitto, amanti politicamente scorretti e pericolosamente vitali, pronti ad andare oltre la ragione e i giochi della politica. ‘Antonio e Cleopatra’, nella nuova traduzione in versi di Nadia Fusini e Valter Malosti, è in scena da domani a domenica all’Arena del Sole con protagonisti Anna Della Rosa e lo stesso Malosti che cura anche la regia. Numeroso il cast dove, fra gli altri, spiccano Danilo Nigrelli, Dario Battaglia e Massimo Verdastro. Margherita Palli firma l’imponente scenografia che allude a un mausoleo fatto di tombe antiche, ombre e fantasmi. Titolo celeberrimo al cinema grazie al film con Liz Taylor e Richard Burton e iconico nei teatri per alcune storiche edizioni (si va da Albertazzi-Proclemer a Celi-Guarnieri fino a Schirinzi-Degli Esposti), ‘Antonio e Cleopatra’ resta un’opera misteriosa e disincantata che mescola tragico, comico, sacro e grottesco. Sabato alle 17 in Arena incontro con il regista, Della Rosa e Fusini.

Malosti, da anni segue un suo percorso scespiriano attraverso spettacoli spesso premiati. Come è arrivato a questo testo?

"Ci sto lavorando dal 2015, quando realizzai nel cortile del museo Egizio di Torino una versione della tragedia con gli allievi dello Stabile, accostandola ad ‘Akhenaton’ ispirato ad Agatha Christie. Mi ha sempre colpito la scena finale in cui il vincitore Ottaviano ordina di porre i corpi dei due amanti nella tomba comune, per imporre un nuovo ordine. Perché la storia comincia nel massimo disordine sotto il potere di Eros, con Antonio definito ’demente d’amore’ nei confronti di una ’prostituta d’oriente’".

Shakespeare intreccia comunque più piani.

"Certamente rimane colpito dal mito di Iside e Osiride ma anche dalle fonti storiche di Plutarco. Io ho trovato prezioso un libro come ‘La scultura funeraria’ di Panofsky e ho immaginato una struttura scabra dove gli eroi si stagliano come in una tragedia antica. Ho privilegiato duetti e soliloqui, ricorrendo alla forza poetica dei sonetti. Il testo in purezza c’è tutto: sono stati praticati piccoli tagli ma non effrazioni".

Parla di un teatro della mente dove si cerca un nuovo cielo e una nuova terra. Perché?

"Nella tragedia ci sono molti livelli, si va dalle suggestioni di Giordano Bruno alla nuova rivoluzione copernicana. Ma è presente anche una dimensione fortemente popolare che santifica l’eros e gioca con l’alto e il basso. L’opera suggerisce inoltre una riflessione su Oriente e Occidente perché l’Egitto di Shakespeare è in realtà la Grecia con il suo sincretismo culturale".