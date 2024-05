Shoah, la storia della famiglia Baroncini

La democrazia e la libertà di cui godiamo oggi in Italia non sono cadute dal cielo, ma sono state conquistate con fatica e sacrificio. Ne parliamo con Eligio Roveri e Fabrizio Tosi, vicepresidente di Aned Bologna.

Eligio è figlio di Angela Baroncini, detta Lina, cui è stata dedicata una delle cinque pietre d’inciampo in via Rimesse, intitolate a Adelchi Baroncini e Teresa

Benini e alle figlie Jole, Angela e Nella. Adelchi, operaio, aveva fatto studiare le figlie, credendo profondamente nell’istruzione anche per le ragazze, cosa non comune per i tempi. Dopo l’8 settembre 1943 inizia l’impegno per la Resistenza: in casa viene attivata una stamperia segreta di materiali antifascisti che le figlie battono a macchina.

Adelchi viene arrestato dalla Gestapo il 24 febbraio 1944 a causa di una delazione. La polizia tedesca si reca in via Rimesse, scopre il deposito clandestino; Lina tenta di addossarsi tutta la colpa, per risparmiare madre e

sorelle. Adelchi e Lina sono trasferiti nel temuto comando della Gestapo in viale del Risorgimento, interrogati e torturati. Teresa e le altre figlie vengono

portate nel carcere di San Giovanni in Monte, poi tutti a Fossoli, dove Lina conosce il futuro marito e padre di Eligio, l’antifascista Mario Roveri, e nei Lager: Adelchi e Mario a Mauthausen, le donne a Ravensbrück.

Jole riesce a spedire alcune lettere, il cui contenuto Eligio ha condiviso con noi: racconta la fame che accompagna le sue giornate, i sogni che riguardano pane, maccheroni e tagliatelle fumanti; esprime la speranza di potersi ritrovare tutti insieme di nuovo, con Adelchi, sempre di buon appetito, in tuta da lavoro a capotavola. Si augura che le tre sorelle, ancora giovani e in forze, possano tornare a lavorare per permettere ai genitori un meritato riposo.

Finalmente arrivano gli alleati: Angela viene salvata dagli americani e Nella dai russi, ma per Adelchi, Teresa e Jole è troppo tardi. Angela, al suo arrivo in Italia, ha bisogno di cure, perché pesa meno di 35 chili. Nel suo stesso ospedale ritrova Mario. Nella rientra in Italia in ottobre del ‘45: lei e Angela sono le uniche sopravvissute della famiglia.

Continuare a raccontare fatti lontani nel tempo, secondo noi, è importante, perché non accadano più. Fondamentale è la trasmissione di memoria tra generazioni, soprattutto per vigilare sul presente.

