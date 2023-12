"Shopping, rush finale nei negozi"

L’ondata di turisti fa da volano per le attività commerciali, che spingono sull’acceleratore per incrementare le vendite, a cavallo tra Natale e Capodanno. Dopo l’abbuffata natalizia, infatti, per gli ultimi acquisti o semplicemente per fare shopping, i negozi contano di essere pieni, anche nei prossimi giorni.

"Abbiamo vissuto il boom di turisti stranieri durante l’estate, ora sono un po’ calati, lasciando spazio ai visitatori italiani – evidenzia Martina Zanotti di Fratelli Carli dal 1991 –. Gli acquisti ora sono nelle mani dei bolognesi e dei clienti locali, che segnano un incremento positivo rispetto alle due annate precedenti. E speriamo di continuare così fino all’ultimo giorno disponibile per chiudere il cerchio".

Pensiero condiviso anche da Silvia Coralli, del negozio di borse ’Bologna’ via D’Azeglio. "Durante il ponte dell’Immacolata, abbiamo accolto più bolognesi o italiani che turisti esteri, che sono venuti nei mesi precedenti - commenta Coralli -. Le vendite stanno andando bene, sono nella norma, ma non abbiamo superato i numeri dell’anno scorso. Confidiamo in questa ultima parte dell’anno".

"Rispetto allo scorso anno, abbiamo notato meno turisti stranieri – conclude Silvia Demarco, del negozio Gallo –. Vediamo visitatori italiani, che, sommati ai bolognesi, rendono le strade impraticabili. La gente c’è e noi lavoriamo bene grazie alle nostre linee e al nostro marchio. Siamo fiduciosi sull’ultima parte dell’anno".

Mariateresa Mastromarino