Show al Celebrazioni Emozioni e musica nel nome di Lucio Piace il Festival ’Ciao’

di Francesco Moroni

Luci accese, su il sipario: è il festival dell’innovazione musicale. Al Celebrazioni vanno in scena la creatività e la passione. La prima rassegna ‘Ciao’ dedicata a Lucio Dalla è un omaggio al genio che ha cambiato la canzone italiana, per proseguire quella visione così curiosa e "insaziabile" – per citare Cesare Cremonini – che solo lui aveva verso i giovani e verso il nuovo. È Mara Sattei l’artista a ricevere il primo ‘Ballerino Dalla’ come ‘Cantante’, lasciando esplodere la sua voce con ‘Duemilaminuti’.

È Giuse The Lizia, invece, il vincitore del premio speciale di Qn - il Resto del Carlino, attribuito a un artista bolognese o profondamente legato alla città. Sul maxischermo scorrono le immagini Rai di Lucio Dalla, mentre passeggia alle 4.30 del mattino e va da Carella per comprare il ‘Carlino’: "I giornali nascono proprio per essere vicini alle persone, forse è per questo che Dalla amava così tanto quello della sua città", puntualizza Agnese Pini, direttrice di Quotidiano nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, il Giorno prima di consegnare la storica prima pagina del Carlino datata marzo 1885 a Giuse The Lizia.

‘Le pietre non volano’ vince il ‘Ballerino Dalla’ per la ‘Canzone’: Luchè, al secolo Luca Imprudente, napoletano nel sangue, in featuring con Marracash ha regalato un brano profondo. Premiato dal vicedirettore del Carlino Valerio Baroncini, commenta: "Nel testo si parla di rocce, diamanti, stelle – spiega il rapper e produttore –: sono tutte pietre, è una metafora per descrivere come tutti noi siamo uguali, anche se convinti di essere gli unici con dei problemi, senza vedere quelli degli altri". Commuovente il video-messaggio di Cremonini in Alaska per lavorare alle sue ultime canzoni: "Anche a migliaia di chilometri di distanza l’emozione è indescrivibile. Lucio è stato centrale nella mia carriera e poter raccontare questo suo sguardo per i giovani, è stata una delle emozioni più belle della mia vita".

È la sua ‘Stella di mare’, in un duetto virtuale con Dalla tra fantasia e realtà, a ricevere il Ballerino come ‘Progetto’ più innovativo. Bias, vicentino classe 99, si aggiudica il premio come ‘ProducerTalent scout’. Mattatori del palco Colapesce e Dimartino: hanno vinto il premio come ‘Colonna sonora’ per la loro ‘Cose da pazzi’.

Per il concorso ‘Ciao la musica di domani’, vincono MIGLIO per la categoria ‘Canzone’ e Francesco Faggi come ‘Produttore’. Impossibile non citare Pierdavide Carone nella sua ‘Ninì’, brano che portò a Sanremo con Dalla e con l’interpretazione di ‘4 marzo 1943’. E ancora la commozione di Iskra Menarini, compagna di mille avventure per Dalla: "Ciao Lucio, ti cerco ancora…". Lo sguardo verso il cielo, e le parole che esplodono nel ritornello di ‘Caruso’. Uno show condotto magistralmente da Mille e Dario Ballantinie e una serata resa possibile grazie al lavoro della Fondazione Dalla, di iCompany, dell’etichetta Pressing Line, di Ciao discoteca italiana, di Banca di Bologna, pronta a diventare un appuntamento fisso.