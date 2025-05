Show, sport e cibo alla Settimana calderarese

Al via da oggi a Calderara e fino al primo giugno, la tradizionale kermesse, la Settimana calderarese alla sua 43esima edizione. Nove giorni di spettacoli, musica, sport, danza, arte, cibo e attività. Il centro e le vie di Calderara si animeranno di musica, spettacoli, stand gastronomici, attività sportive e numerose iniziative pensate per coinvolgere tutte le età. Ci saranno, infatti, occasioni di svago a partire dai più piccoli che potranno cimentarsi in laboratori di biscotti, prove sportive, vivere la magia dei burattini e partecipare ad altri laboratori pensati per loro. Non solo. Nel centro cittadino gli appuntamenti si svilupperanno anche sul territorio: alla Golena San Vitale con un reading sonoro organizzato da ReMida, la colorata battaglia degli aquiloni a cura di Mondo nostro. E ancora la tradizionale sfilata canina, organizzata da Fuori Le Zampe.

"La forza e la bellezza di un territorio – afferma il sindaco Giampiero Falzone – passano anche attraverso la condivisione dell’organizzazione e della partecipazione di momenti di festa. E la Settimana calderarese è qui a testimoniare la forza della tradizione e dello stare insieme della nostra comunità". In programma tante iniziative anche alla Casa della cultura e l’offerta gastronomica sarà molteplice, con le proposte della tradizione nello stand dell’Unione polisportiva Calderara, la formula street food proposta dalla Protezione civile e i dolci preparati dalla Pro loco. Fulcro della Settimana calderarese sarà l’appuntamento serale sul palco di piazza Marconi: si partirà oggi alle 21,15 con i Pianeta Liga – Ligabue tribute band, un concerto promosso da Pro loco Calderara Viva, Protezione civile e società eventi/Stramercato; per poi proseguire ogni sera con uno spettacolo diverso, ciascuno ideato dalle realtà locali tra cui Avis, centri Sociali (di Calderara, Lippo e Longara), Spi Cgil sindacato pensionati Calderara, il Nuovo comitato commercianti e Bottega danza. Nelle serate ideate dal Comune si esibiranno i SuperLips, i Nessuna Pretesa, il comico Giorgio Comaschi con uno spettacolo sul Bologna calcio.

Sabato 31 maggio è in programma il format Tormentoni, per ballare sulle note dei successi dagli anni ‘80 ad oggi. "Siamo arrivati alla 43esima edizione – aggiunge l’assessore comunale alla Cultura, Maria Linda Caffarri –, ma è sempre come se fosse la prima. Ogni anno all’avvicinarsi della data di avvio, c’è in tutti noi un momento sospeso, che è un mix di emozione e di trepidazione. Questo perché la Settimana calderarese è un appuntamento sentito, partecipato, imprescindibile che merita tutta la nostra attenzione".

