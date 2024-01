Si accende il dibattito: "Il limite a 50 bastava, ma servono controlli": "Io, da ciclista, dico sì"

Quello pubblicato ieri (con il 79% di pareri contrari alla misura) è solo il primo round del sondaggio del Carlino: continuano infatti ad arrivare alla nostra redazione i tagliandi con i pareri – favorevoli e contrari – alla Città 30, il provvedimento al centro di un braccio di ferro tra governo e amministrazione comunale. Ai coupon cartacei, si aggiungono le migliaia di interazioni sul nostro sito online, oltre agli interventi degli utenti sui canali social. Tutti i lettori possono contattarci, utilizzando il talloncino che trovate qui sotto o esprimendosi sul nostro sito online.

Abito in via Spina, mancano parcheggi in zona. Trovo che la Città 30 sia sbagliata: come limite propongo almeno i 40 chilometri all’ora, non si può andare più lenti per lunghi tratti di strada.

Coupon non firmato

Dico ’no’ a Città 30. Il mio suggerimento? Alle urne si cambia il pilota, cioè il sindaco e il partito. Viva la democrazia

Coupon non firmato

Ho votato sì al sondaggio. Spero che si possa tornare a pedalare in bicicletta senza mettere a rischio la propria vita e salute.

Commento online sul sito

Per me è un ’no’. Occupatevi dei veri problemi di delinquenza, concentrando lì le forze dell’ordine.

Coupon non firmato

La velocità ridotta a 30 all’ora va bene dentro le mura e nelle strade di periferia vicino a scuola. Per il resto, no.

Coupon non firmato

Tutti ai 50 chilometri andrebbe bene.

Coupon non firmato

Sono favorevole perché nei centri urbani ci sono troppi automobilisti che pensano di essere su circuiti da corsa.

Commento online sul sito

Chi ha pensato e votato questa delibera non ha mai lavorato. Obbligherei sindaco, giunta, consiglieri comunali favorevoli al limite dei 30 ad un lavoro socialmente utile: guidare un auto o un furgone o una moto, a Bologna, per un mese, accompagnando idraulici, taxisti, autisti ncc/Tper, rappresentanti, commercianti, pendolari, turnisti,muratori, edili, medici, operatori socio sanitari, elettricisti, studenti, residenti nei Comuni limitrofi che lavorano a Bologna. Se, malauguratamente, dovessero sforare i limiti durante il mese di guida (diurna e notturna), pretenderei le dimissioni immediate.

Mirka Cocconcelli

Viaggiare a 30 chilometri all’ora aumenta l’anidride carbonica nell’aria, e guidare diventa paradossalmente più pericoloso, perché siamo costetti a guardare solo il contachilometri. Quindi sono contraria al provvedimento.

Coupon non firmato

Ho votato ’no’ al sondaggio. Entro le mura, i 30 andrebbero anche bene, ma fuori questa misura crea solo disagio e smog. Una delusione da una giunta di fenomeni.

Coupon non firmato

Invece di imporre il limite dei 30, sarebbe meglio aumentare i controlli per la sicurezza su teppisti vari, scippatori e vagabondi.

Coupon non firmato

Ho espresso il mio sì, ma vorrei che fosse migliorato il servizio bus, anche se è già uno dei migliori in assoluto in Italia.

Commento online sul sito

In questi ultimi 25 anni nessuno di coloro che hanno amministrato la città, ha preso decisioni lungimiranti per una città come Bologna. Sono stati buttati soldi, partendo dalla spartitraffico sulla via Emilia per il Civis. A Bologna serviva la metropolitana e un passante da Valsamoggia a Castel San Pietro, in modo da poter trasformare l’autostrada in tangenziale.

Commento online sul sito

La misura è giusta, ma va implementato il trasporto pubblico, magari accelerando i lavori per realizzare il tram. Inoltre,sarebbe auspicabile un’applicazione per l’acquisto di biglietti più semplice ed immediata, magari come quella della Zvv utilizzata in Svizzera, con segnalazione di eventuali ritardi e disservizi.

Commento online sul sito

È singolare andare a 30 chilometri orari con le auto ed essere superati dai monopattini, privi spesso di assicurazione e con freni di capacità notevolmente inferiori. Sono contrario ai 30 km/orari.

Luca Gattola

Migliorare l’apprendimento alla giuda responsabile e sicura sarebbe un giusto inizio. Le scuole guida elargiscono patenti a persone con una scarsissima capacità effettiva. Inoltre, l’automobile diventa un mezzo per esercitare la propria identità e, sovente, aggressività.

Commento online sul sito

Sono d’accordo sul provvedimento, servono più multe!

Commento online sul sito