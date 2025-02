Si accende il dibattito. Plauso dell’opposizione: "È un’ottima idea". La bocciatura di Clancy

La proposta di Ascom di destinare alcuni alloggi Acer ad appartenenti alle forze dell’ordine per migliorare la sicurezza nei condomini di edilizia popolare, partendo dalla Bolognina, è approdata ieri in Question time. Il dibattito, aperto dalle domande del consigliere del gruppo misto - Al centro Bologna Gian Marco De Biase, ha visto la risposta della vicesindaca Emiliy Clancy, che ha ‘bocciato’ il progetto, spiegando come "il sistema di assegnazione di alloggi Erp segue criteri e normative precisi. La priorità è data a situazioni di grave difficoltà abitativa. La proposta di Ascom solleva questioni di revisione di criteri per la formazione di graduatorie. E vede la mia piena contrarietà". La vicesindaca, infatti, senza entrare nella ratio alla base del progetto, su quanto possa fare da deterrente "la presenza di forze dell’ordine dei condomini" spiega di ritenere "concettualmente sbagliato che un operatore delle forze dell’ordine debba svolgere compiti di vigilanza non meglio definiti fuori orario di lavoro, h 24", condividendo la posizione espressa dai sindacati di polizia Sap e Fsp. Clancy apre invece a una discussione che incentivi le possibilità abitative sfruttando gli alloggi Ers. E dà un colpo al Governo, ricordando come sia compito di quest’ultimo "garantire alloggi di servizio alle forze dell’ordine". Infine, torna sulla necessità di recuperare all’emergenza abitativa "immobili vuoti e aree dismesse che possono essere destinati a quella fascia grigia di lavoratori", proponendo anche una ‘mescolanza’ sociale, che superi le problematiche che oggi fanno di molti stabili Acer "un concentrato di fragilità".

Se la posizione di Clancy è sposata in pieno dal compagno di partito Detjon Begaj, sono diverse le voci che si levano, invece, a favore della proposta di Ascom. Come quella, appunto, di De Biase, che ritiene l’idea "ottima, perché ha un obiettivo che mi trova pienamente d’accordo, ovvero inserire nel tessuto sociale della Bolognina delle forze dell’ordine che fungano da punti di riferimento per i condòmini e per i cittadini". Per Francesca Scarano di Fratelli d’Italia "A sinistra, se sentono la parola ‘poliziotto’, si irrigidiscono. Di fatto, gli alloggi pubblici in città sono gestiti male. Gli inquilini perbene sono esasperati e hanno paura a causa di condomini che subaffittano, spacciano e delinquono. Non c’è la minima attenzione per chi ha davvero bisogno di una casa e non si aumenta l’Ers disponibile". "Sono anni che avanzo tramite ordini del giorno, udienze conoscitive e interrogazioni, la proposta rilanciata da Ascom – dice il leghista Giulio Venturi –. Se si ritiene pericoloso per le famiglie degli agenti destinare una singola unità abitativa in un complesso problematico, perché non valutare allora di destinare loro un intero plesso in modo da decapitare quella rete di microcriminalità in determinati quartieri o aree periferiche?".

Sul tema poi è intervenuta anche la Cgil, che invita a "rifuggire da semplificazioni" o dal proporre "soluzioni che rischiano solo di generare contrapposizioni, risultando contraddittorie, se non controproducenti". Insomma, "non è assegnando alle forze dell’ordine gli appartamenti degli alloggi di edilizia popolare che può risolversi il problema della sicurezza". Se poi la proposta che Ascom "prevede di sottrarre alloggi a legittimi potenziali assegnatari che da anni aspettano una casa dignitosa – dicono dalla Cgil – è del tutto irricevibile. Viceversa, se si trattasse di investire sugli alloggi di edilizia residenziale sociale o su quelli a canone concordato, anche con un apporto economico da parte delle imprese, a fianco delle risorse pubbliche, a partire dai progetti in essere e che prevedono il coinvolgimento dell’Agenzia sociale per l’affitto, saremmo su un terreno più utile e costruttivo, fermo restando che le soluzioni vanno condivise dalle forze sociali interessate".