Si accende San Vitale: "Arrivano le navette. E in piazza Aldrovandi spunta un giardino"

Ripristinare la mobilità in via San Vitale e creare una raccolta fondi partendo dalle sponsorizzazioni della Garisenda per la zona commerciale colpita dal cantiere. Le luci natalizie di Ascom si accendono, portando con loro anche l’accensione della speranza per gli esercenti. Il sindaco Matteo Lepore ha colto l’occasione per incontrare alcuni commercianti della via, insieme al direttore generale di Ascom, Giancarlo Tonelli. "La mobilità sarà la prima cosa che cercheremo di sbloccare a inizio anno, con una navetta di linea che, facendo dei miracoli, potrebbe partire a gennaio, altrimenti a febbraio – comunica Lepore –. È tutto ancora da studiare e da ricucire, ma opterei per fare passare il trasporto pubblico. In San Vitale ci sarà il cantiere, per cui i grandi autobus non passeranno, quindi dobbiamo dare un’alternativa con mezzi più sostenibili a livello di dimensioni, che attraversino la zona".

L’obiettivo è creare "un sistema alternativo, che non è tanto una navetta ad hoc pagata, ma un pezzo di trasporto pubblico non più auto articolato – aggiunge il sindaco rivolgendosi ai commercianti –. Dovete pazientare nelle feste e poi partiremo con il bando e con questo servizio. Sarebbe bello che recuperaste un ruolo sociale anche con i residenti, che servirebbe anche a noi per individuare le loro richieste". Una progettualità che coinvolge il cantiere stesso. "Dopo aver messo in sicurezza la Torre, capiremo se serviranno ancora i container, che verranno brandizzati e si potranno raccogliere delle sponsorizzazioni – dice ancora il primo cittadino –. Si potrà fare quindi anche un’eventuale raccolta fondi per la zona anche attraverso le sponsorizzazioni, risorse che possiamo impiegare in progetti sull’area per animare la zona".

La navetta sarebbe un servizio utile per cittadini e commercianti, per i quali il direttore Tonelli avanza delle proposte. "Faremo partire una campagna di promozione delle attività commerciali aperte in via San Vitale – spiega Tonelli –. E sarebbe utile condividerla anche con i mezzi di comunicazione del Comune e di Bologna Welcome. Poi, nei pannelli del cantiere si potrebbe scrivere l’elenco dei negozi aperti per promuoverli". Intanto, l’illuminazione natalizia donata da Ascom è "un segno di forza e di fiducia ai commercianti, vittime innocenti di quanto capitato – ribadisce Tonelli –. Abbiamo chiesto da subito la riattivazione di una navetta Tper per il trasporto pubblico, di cui ci sarebbe immediata necessità, e di ristori o un bando che possa dare dei finanziamenti per i prossimi anni".

Rianimare la zona vuol dire anche porre l’attenzione su piazza Aldrovandi, "con un giardino sulla piazza che possa essere utilizzato anche per prevenire alcuni assembramenti di notte e per abbellirla – continua Lepore –. Aldrovandi è importante per questa parte di San Vitale e per la Torre, perché i cittadini che vogliono fare una passeggiata passano di qua. Dobbiamo tenere insieme le due cose. E il comitato può lavorare con quello di piazza Aldrovandi, con l’idea di lasciare un luogo più bello che sfrutti anche il verde".