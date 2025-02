Si addormenta nel furgone rubato. Ha arnesi da scasso, denunciato

Si era addormentato nei sedili del furgone e una pattuglia dei carabinieri della stazione di Monghidoro, credendo stesse male, si sono fermati a controllare. Sfortunatamente per il 40enne straniero, poi denunciato a piede libero, dalle verifiche sulla targa del mezzo è emerso che risultava rubato nel gennaio scorso a Bologna. Così sono scattati altri accertamenti e perquisizioni dentro al furgone, scoprendo che l’uomo disoccupato e residente nella provincia, aveva con sé svariati materiali sospetti.

All’interno dell’abitacolo i militari dell’Arma – sotto le direttive del capitano della compagnia di San Lazzaro, Luigi De Donno – hanno trovato numerosi attrezzi da scasso, tra cui un palanchino, un’autoradio, un giravite e un set di chiavi inglesi, oltre a vari bussolotti di serrature danneggiati e una tenaglia di cui l’uomo, disoccupato e non attinente all’ambiente edile, non è stato in grado di fornire una giustificazione.

L’ipotesi investigativa è che il 40enne avesse appena compiuto un furto in qualche abitazione oppure che stesse per compierlo, tutte piste che verranno approfondite in questi giorni. Così come ci sono forti sospetti che l’uomo sia responsabili di altri raid in abitazioni e altri locali, effettuati nei mesi scorsi nella provincia. Dunque, da un normale controllo sul territorio potrebbe venire alla luce una lunga serie di reati commessi ai danni di famiglie.

L’uomo, all’apparenza privo di sensi, riverso sui sedili anteriori del furgone, non ha opposto resistenza ai carabinieri. Dopo averlo svegliato i militari gli hanno chiesto di fornire il libretto di circolazione e la patente, scoprendo che dietro a quella strana situazione non si celavano motivi di salute, bensì questioni di giustizia che ora andranno approfondite.

Alessandro Belardetti