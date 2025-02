Si aggira in piazza urlando con coltelli da macellaio. Denunciato ventottenne

Con il viso sporco di sangue e due coltelli da macellaio in mano, si aggirava sbraitando per piazza VIII Agosto, terrorizzando i presenti, tra cui diverse famiglie con i bambini. Una situazione di estremo pericolo, subito segnalata ai carabinieri, che domenica intorno all’ora di pranzo sono corsi nella piazza di fronte alla Montagnola. Due pattuglie si sono quindi precipitate nella piazza, dove hanno subito individuato l’esagitato, un tunisino di 28 anni, che continuava ad urlare frasi sconnesse, brandendo i due coltelli affilati, nuovi di pacca, ancora con le fascette del prezzo attaccate.

L’uomo, che era anche visibilmente ubriaco, è stato riportato alla calma e affidato ai sanitari del 118, prima di essere denunciato per il porto d’armi. Il ventottenne, che ha anche precedenti per spaccio, ha raccontato ai carabinieri del Radiomobile di aver avuto un diverbio, sfociato in una violenta aggressione, con altri due connazionali, intenzionati a rubargli lo zaino. In quel modo si era procurato le vistose ferite al volto: un’onta che, probabilmente, aveva deciso di ripulire col sangue, motivo per cui era riuscito a impossessarsi dei due coltelli - non è chiaro se sottraendoli in qualche negozio nella zona - ed era poi tornato in piazza VIII Agosto, in cerca dei due connazionali, pronto alla vendetta. Un proposito stoppato sul nascere dai carabinieri, che hanno bloccato il ventottenne e sequestrato i due coltelli, riportando la situazione alla calma ed evitando eventuali situazioni di pericolo per i tanti frequantatori della zona, terrorizzati dalla scena.

n. t.