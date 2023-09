Si aggira in stato confusionale sui binari. I carabinieri lo portano in ospedale

Si aggirava in stato confusionale sui binari della stazione per poi stendersi sopra le rotaie. L’uomo, un tunisino di 27 anni, in evidente stato di alterazione psico fisica, è stato soccorso dai carabinieri e portato in ospedale per l’assistenza necessaria. I fatti sono avvenuti alla stazione ferroviaria di San Pietro in Casale e ad intervenire sono stati i carabinieri di Galliera. Gli atteggiamenti pericolosi del giovane, che hanno causato anche gravi ritardi alla circolazione dei treni, sono stati segnalati, nella giornata di mercoledì, da alcuni pendolari che hanno chiamato i carabinieri prontamente intervenuti.