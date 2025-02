Si aggira per la comunità ubriaco e armato di coltello. Poi dà di matto sull’auto della polizia: trentenne nei guai

Paura e degrado, interviene la polizia. È accaduto l’altra sera, attorno alla mezzanotte, quando è stato segnalato un soggetto ubriaco nella comunità Casa Romita. A chiamare il 113 quattro ragazzi, di età compresa tra i 19 e 21 anni. Hanno detto che un ospite della struttura, un somalo di 30 anni, si aggirava con un grosso coltello infilato nei pantaloni. Da tempo tormentava i ragazzi della comunità, spesso sotto l’effetto di droghe e visibilmente ubriaco. Loro gli hanno chiesto di andarsene, il 30enne si è messo a spaccare i mobili. Anche dopo che è stato portato via dai poliziotti, nella Volante ha dato in escandescenze, colpendo ripetutamente con la testa la paratia divisoria. È stato denunciato per porto d’armi o oggetti atti a offendere e danneggiamento aggravato.