Si allontana dal fratello: trovato alla Barca

Era spaesato, ma sano e salvo. Sono stati gli agenti del commissariato Due Torri San Francesco a ritrovare Danilo Bisognano, 59 anni, scomparso il pomeriggio di lunedì mentre faceva una passeggiata con il fratello in via Marconi. L’uomo, che soffre di schizofrenia, era in via della Barca, seduto sopra un muretto. A denunciare la scomparsa dell’uomo era stato ieri mattina il gemello, che si era presentato negli uffici di via del Pratello dopo una notte di angoscia. In particolare, il fratello aveva riferito agli agenti che nel pomeriggio di lunedì i due erano andati a fare una passeggiata sotto casa in via Marconi. Mentre stavano camminando, l’uomo aveva però accusato un mancamento e quando si era ripreso Danilo non era più con lui. Per tutta la notte la famiglia aveva sperato che rincasasse. Il suo allontanamento aveva destato una fortissima preoccupazione nei famigliari, soprattutto a causa delle condizioni di salute dell’uomo. La polizia, vista la fragilità del soggetto, aveva avviato immediatamente le ricerche, chiedendo anche l’aiuto dei cittadini per riuscire a rintracciare il cinquantanovenne nel più breve tempo possibile, invitando chiunque avvistasse l’uomo o avesse informazioni utili a contattare immediatamente il commissariato Due Torri San Francesco. E così è stato: una signora, vista la foto dell’uomo sui siti, riconosciutolo, ha chiamato il numero indicato. I poliziotti hanno subito inviato una pattuglia in via della Barca, constatando la bontà della segnalazione. Il cinquantanovenne, confuso ma in buone condizioni, è stato riaffidato alla famiglia: la fine di un incubo.

n. t.