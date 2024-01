Si alzano voci contro la violenza nella notte bianca dell’arte

Ababo Art Week 2024, ovvero la settimana dell’arte dell’Accademia di Belle Arti, quest’anno avrà il suo epicentro la sera del 3 febbraio, in occasione della Notte Bianca, quando prenderà corpo l’allestimento scenico Voglio essere l’ultima. Voci contro la violenza, interpretazione da parte di tante persone e personaggi bolognesi – da Alessandro Bergonzoni al sindaco Matteo Lepore –delle voci di donne "ferite a morte". Attraverso letture dall’omonimo libro di Serena Dandini, nell’aula magna dell’Accademia (l’unico spazio quest’anno in modalità art week poiché l’ala dell’ex liceo è soggetta a ristrutturazione), alle 21 alle 22 e alle 23, si pronunceranno parole contro i femminicidi, proprio come lo scorso anno si fece in ricordo delle ragazze e dei ragazzi iraniani con la performance In the Name of Them.

E anche in questa occasione sono state prodotte delle cartoline in nero, bianco e rosso con le illustrazioni di Gianluca Costantini, con i volti di tante donne uccise, tra cui Giulia (Cecchettin), Giulia (Tramontano), Maria (Rus), Marisa (Leo), Michelle (Causo). Sempre in aula magna torna il fortunato ciclo di incontri ARTalk CITY, per approfondire le poetiche di alcuni dei protagonisti di questa Art City e si comincia domani alle 10 con Greta Schödl, poi Luca Monterastelli, Virgilio Sieni il 3 febbraio e Ludovica Carbotta il 4. Poi l’Accademia, fulcro della creatività cittadina e dell’arte di domani ma anche di oggi, esce dal primo al 4 febbraio dal suo quartier generale, perché gli studenti saranno protagonisti di vari appuntamenti di Art City: il ciclo di lezioni sul gesto Atelier Morandi - Palestra Auratica e la performance Elegia Luminosa del danzatore e coreografo Virgilio Sieni, che verrà presentata dall’1 al 4 febbraio al Teatro Comunale.

E poi il reenactment di tre storiche performance di Greta Schödl, programmate sabato 3 febbraio alle ore 12.30 in Piazza Maggiore; la mostra Salvati presso Palazzo Malvezzi, sede della Città Metropolitana di Bologna; la quarta edizione di Corneraholic, che propone uno sguardo inedito sulla Collezione di Geologia del Museo Giovanni Capellini di Bologna; la collettiva it rains, it snows, it paints presso Zu.Art giardino delle arti di Fondazione Zucchelli, che avrà come protagonisti tutti i giovani talenti dell’Accademia insigniti dei Premi Zucchelli 2023. E ancora la performance tra arte e moda con tableau vivant in occasione dell’opening della mostra Una camicia in-solita. Storia del brand Emmanuel Schvili presso il Complesso del Baraccano, sede del Quartiere Santo Stefano (2 febbraio alle 18).

Benedetta Cucci