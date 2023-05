Si avvera il sogno americano della Coveme

Da San Lazzaro al resto del mondo sulle orme di Coveme. Settanta milioni di investimenti negli ultimi dieci anni. Clienti in Svezia, Germania, Stati Uniti, Spagna, Inghilterra e nuovi mercati all’orizzonte. Due siti produttivi, in Italia e Cina, tre laboratori di ricerca e sviluppo in Italia, Cina e Germania, una nuova sede aperta ai primi di aprile anche negli Stati Uniti e 14 linee di produzione, l’ultima delle quali, la Linea 11, inaugurata a Gorizia da qualche giorno, per un totale di circa 300 dipendenti.

Sono tanti i numeri di Coveme, l’azienda di San Lazzaro di Savena leader a livello mondiale nel trattamento superficiale e nella conversione del film di poliestere. Flessibilità, adattabilità e crescita la contraddistinguono dal 1965. E’ un’azienda che non si è mai fermata, nemmeno durante il periodo del Covid, anzi lo ha usato per progettare nuovi investimenti. Il cervello strategico, la parte commerciale e finanziaria di Coveme è da sempre a San Lazzaro di Savena, dove è nata ormai quasi 60 anni fa, grazie alla tenacia di Pier Luigi Miciano, attuale presidente e proprietario e uomo "visionario", proiettato nel futuro e flessibile come i suoi prodotti: da ditta di commercio di materiale isolante per l’industria elettromeccanica Coveme ha saputo ingrandirsi e adattarsi ai cambiamenti del mondo che la circondano fino ad arrivare ad essere un punto di riferimento per quanto riguarda le lavorazioni del film di poliestere.

"Oggi per restare sul mercato ed essere competitivi si deve investire – spiega Amedeo Maccolini, amministratore delegato dell’azienda – impiegare risorse nella ricerca e nello sviluppo di prodotti innovativi, di elevata qualità, efficienti e sostenibili e ampliando sempre di più, come stiamo facendo, la rete commerciale, continuando a cercare nuovi mercati. Anche per questo abbiamo aperto la nuova sede negli Stati Uniti". E proprio in quest’ottica è stata inaugurata, nello stabilimento di Gorizia, la Linea 11, che realizza diversi trattamenti sul film di poliestere affinché possa essere utilizzato dai clienti per successive lavorazioni in settori molto diversi tra loro: dalla stampa serigrafica alla moda, dall’automotive all’interior design e all’elettronica stampata.

Inoltre, i film possono essere utilizzati nel campo biomedicale per dispositivi diagnostici in vitro e strip tests o ancora, dotati di coating funzionali ed estetici, essere impiegati nella produzione di pannelli per mobili, cucine, armadi e altri arredi. Si può dire quindi che c’è un po’ di Coveme in casa di tutti e in tutto il mondo.