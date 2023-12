Si avvicina a casa, il padre lo fa arrestare

Si avvicina, con fare minaccioso, alla casa di famiglia da cui era stato allontanato, pochi mesi fa, per il reato di maltrattamenti. Un 45enne italiano è stato arrestato dai carabinieri di San Giorgio di Piano per aver violato la misura, emessa dal giudice ad ottobre, del divieto di avvicinamento alla persona offesa. I fatti, che hanno portato all’arresto dell’uomo, si sono verificati a san Giorgio la mattina del 13 dicembre scorso. Era quasi ora di pranzo quando i carabinieri della centrale operativa, tramite il numero unico di emergenza del 112, hanno ricevuto la telefonata di un anziano che riferiva di avere problemi col figlio, con cui stava animatamente litigando.

Appresa la notizia, la centrale ha inviato sul posto una pattuglia dei carabinieri che sono arrivati in poco tempo e che già conoscevano la situazione dai fatti avvenuti ad ottobre. I militari, una volta arrivati a casa del richiedente anziano, hanno trovato effettivamente il figlio dell’uomo, il 45enne italiano. Questo si era, dunque, avvicinato all’abitazione del padre, violando la misura cautelare del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, misura che aveva ricevuto lo scorso ottobre, a seguito di un’indagine dei carabinieri per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, e vista la difficoltà dell’uomo di rispettare le misure cautelari il 45enne è stato dapprima arrestato dai carabinieri e trattenuto in camera di sicurezza. In sede di giudizio direttissimo, poi, l’arresto è stato convalidato e il 45enne è stato tradotto in carcere alla Dozza.

z. p.