Si avvicina e lo abbraccia, poi fugge con il Rolex

"Mi si è avvicinata con una scusa e mi ha strappato l’orologio". Brutta disavventura l’altra mattina a Pieve di Cento, in via 2 Giugno, per un settantenne che ha subito il furto del suo Rolex di valore. Tutto è successo intorno alle 10,30, e protagonista è Pietro Maffezzoli, 73 anni, di San Giorgio di Piano, e presidente provinciale della Fnaarc (l’associazione agenti e rappresentanti di commercio) a cui una ladra ha portato via dal braccio un Daytona acciaio e oro degli anni Ottanta.

"Mi trovavo nei pressi del centro cittadino – racconta il presidente –, sono uscito da un negozio ed ho raggiunto la mia automobile parcheggiata. Ho aperto lo sportello lato guida e stavo entrando nell’abitacolo. Quando ad un certo momento si è avvicinata una donna e mi ha chiesto delle informazioni farfugliando. Non ho capito infatti cosa volesse e d’improvviso mi ha afferrato il braccio sinistro per portarmi via l’orologio. Ho cercato di reagire ma non c’è stato nulla da fare. La ladra è riuscita a sfilarmelo per poi scappare via. Nella colluttazione, sono caduto ed ho riportato varie escoriazioni al braccio. Mi sono recato allora alla stazione dei carabinieri a sporgere denuncia raccontando quanto, mio malgrado, mi era successo poco prima".

Nella via dove è successo il fattaccio sono presenti delle telecamere di videosorveglianza le cui immagini possono agevolare il lavoro dei militari dell’Arma che stanno indagando sull’accaduto. E Maffezzoli continua: "Sono davvero dispiaciuto per quanto accaduto perché al di là del valore dell’orologio ho subito un danno affettivo enorme. Comprai infatti il Rolex Daytona una quarantina di anni fa e questo orologio era legato in particolare a quel periodo. E mi sento di aver subito una profonda violenza psicologica".

Recentemente si sono verificati altri tre furti di Rolex uno a Casalecchio e due a Castel Maggiore. In un caso però un orologio era falso. In uno dei due furti di Castel Maggiore, un commerciante era stato avvicinato sempre da una donna che abbracciandolo gli aveva aperto la chiusura del cinturino dell’orologio. L’uomo aveva cercato di resistere, ma la ladra era riuscita nel suo intento ed era fuggita, salendo a bordo di una automobile con a bordo probabilmente i suoi complici. Maffezzoli, iscritto alla Fnaarc da 50 anni, è stato consigliere ed ha via via scalato tutte le cariche da amministratore dell’associazione, che raggruppa circa 2000 agenti di commercio nell’area metropolitana di Bologna, per poi diventarne presidente. Nel giugno del 2021 è stato nominato Cavaliere della Repubblica.

Pier Lugi Trombetta