Si avvicina troppo alla madre. Diciottenne violento in manette

Un diciottenne di San Giovanni in Persiceto, già noto alle forze dell’ordine, domenica scorsa è stato arrestato dagli agenti del commissariato di polizia per non aver rispettato il divieto di avvicinamento alla mamma che aveva maltrattato. Nello specifico, il ragazzo si trovava vicino al negozio e all’abitazione della madre, luogo dove non poteva stare come disposto dal tribunale di Bologna.

I poliziotti hanno notato il giovane in piazza del Popolo, a San Giovanni, mentre camminava e lo hanno fermato per un controllo di rito. E dal controllo è emerso che il ragazzo è destinatario di un provvedimento in atto emesso dal Giudice per le indagini preliminari. In sostanza con il provvedimento è stata applicata la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese. E il ragazzo deve mantenere una distanza minima di 500 metri, poiché indagato per il reato di maltrattamenti contro la mamma. Il 18enne invece era a circa 50 metri dal luogo di lavoro della madre, nonché vicino anche alla sua abitazione che si trova a poche decine di metri dal luogo ove è stato fermato. Dunque, constatata la violazione della misura, il giovane è stato così tratto in arresto.

p. l. t.