Si balla con i ritmi irresistibili dei Bluebeaters Domani sul palco i Cantodiscanto

Piazza Lucio Dalla, con le sue caratteristiche di luogo di incontro e di condivisione di culture, è il lo scenario ideale, nella ricca programmazione dell’estate bolognese, dove ascoltare quella che viene definita world music, termine che indica, grazie in particolare al lavoro di divulgazione di Peter Gabriel, suoni che provengono da culture legate alle tradizioni. Succede, all’interno del festival che si chiama ‘Suoni.DiMondi’, che in attesa dei grandi nomi internazionali (su tutti la star della canzone cubana Eliades Ochoa, in programma il14 luglio) propone questo fine settimana (ore 21) due nomi italiani fortemente legati alla rilettura di radici lontane, nel tempo e nelle geografie. Si inizia oggi con i Bluebeaters, formazione (foto) che fa ballare l’Europa da quasi trent’anni con una irresistibile miscela di ritmi che arrivano dal ricchissimo patrimonio sonoro della Giamaica, lo ska e il rock steady in particolare, che poi avrebbero generato il fenomeno internazionale del reggae. Il loro repertorio è composto di classici della musica mondiale e di originali in italiano Un gruppo molto legato a Bologna, i Bluebeaters, in particolare all’etichetta Garrincha Dischi creata dal manager dello Stato Sociale Matteo Romagnoli, scomparso di recente, che li volle nella casa discografica per la produzione del loro ultimo disco, Shock! . Piazza Lucio Dalla si trasformerà così in quella che a Kingston è chiamata dance hall, grandi discoteche dove la profondità dei bassi rende impossibile rimanere fermi. Più morbida la seconda serata della due giorni di Suoni.DiMondi. Domani sono infatti attesi sotto la tettoia che domina lo spazio i Cantodiscanto, che a Bologna vivono e lavorano. La formazione si occupa da anni di una ricerca sugli elementi che accomunano le musiche etniche dell’area del Mediterraneo. Un’esplorazione partita da Napoli e arrivata poi ai confini dell’Africa, raccontata in particolare nell’album recente, Pandemica, che è stato pubblicato dopo che alcuni loro brani sono stati selezionati dalla ‘bibbia’ della world music planetaria, Roots Magazine per una serie di raccolte dedicate alla migliore musica europea. Ingresso gratuito.

Pierfrancesco Pacoda