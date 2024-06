Si barrica in casa e terrorizza la madre

Tutto il malessere che covava dentro da tempo è esploso è esploso in un attimo. E sono stati momenti di paura, ieri mattina, in un’abitazione di San Benedetto Val di Sambro, dove un ragazzo di 25 anni, con alle spalle problemi di tossicodipendenza, si è barricato in casa, armato di un’ascia.

Erano circa le 9, quando è scattato l’allarme nel comune dell’Appennino. Stando a quanto ricostruito, il ragazzo ha iniziato a dare in escandescenza, afferrando l’accetta che era custodita in un ripostiglio per i lavori e chiudendosi nell’abitazione, dove in quel momento c’era anche sua madre, terrorizzata. È stata la donna a chiedere aiuto, chiamando il 112 e poi riuscendo a uscire dalla casa. Subito sul posto sono intervenute più pattuglie dei militari dell’Arma della compagnia di Vergato, con in ausilo anche i colleghi delle aliquote di primo intervento (Api) in assetto antiterrorismo.

Vista la delicatezza della situazione, oltre ai sanitari del 118, è stato chiamato anche il negoziatore dell’Arma, che ha instaurato un contatto con il venticinquenne, per convincerlo a desistere da qualsiasi intento malsano avesse in mente di compiere. Una trattativa che è andata in porto, con il ragazzo che alla fine si è convinto a uscire di casa e farsi aiutare. A quel punto il giovane è stato bloccato dai carabinieri ed è subito stato affidato alle cure del 118, che lo hanno trasportato in ospedale per un consulto psichiatrico. I militari stanno lavorando adesso per accertare i motivi alla base del gesto, con tutta probabilità legato ai problemi psicologici e di dipendenza che da tempo affliggevano il venticinquenne.