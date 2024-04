Si cambia in casa Segafredo. Un fondo acquista metà impero

Il fondo di private equity QuattroR ha acquisito dalla famiglia Zanetti una quota del 50% di Massimo Zanetti Beverage Group, con l’obiettivo – si legge in una nota – di accelerarne la crescita e la creazione di valore a lungo termine. Fondato da Massimo Zanetti più di cinquant’anni fa, Massimo Zanetti Beverage Group è uno dei principali attori globali nel settore del caffè: con un portafoglio di oltre quaranta marchi, tra i quali Segafredo, tra i simboli dell’espresso italiano, il gruppo conta più di 3.300 dipendenti e ha chiuso il 2023 con un fatturato di 1,1 miliardi di euro. L’ingresso di QuattroR avviene "principalmente" attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale, le cui risorse saranno interamente dedicate a perseguire "numerose opportunità di crescita" già individuate e condivise con l’obiettivo di "consolidare la leadership europea del gruppo e di rafforzare ulteriormente la sua presenza globale". Il comunicato non dà alcuna indicazione sul valore dell’operazione. Il fondatore Massimo Zanetti lascia l’incarico di amministratore delegato a Pierluigi Tosato, mantenendo l’incarico di presidente. Tosato vanta più di venticinque anni di esperienza nel settore food&beverage come ceo e membro del cda di aziende tra cui Biscuits Bouvard, Continental Bakeries, Deoleo, Bolton Food, Acqua Minerale San Benedetto. Zanetti, si legge ancora nella nota, "continuerà a contribuire con la propria esperienza e capacità imprenditoriale allo sviluppo del gruppo". "La partnership con QuattroR rappresenta un’opportunità e uno stimolo per noi, per consolidare ulteriormente il percorso di crescita del gruppo, massimizzando la creazione di valore. La condivisione dei nostri valori imprenditoriali e la complementarietà di competenze agevolerà il raggiungimento degli obiettivi del gruppo", ha commentato Zanetti, la cui famiglia manterrà una quota del 50% del capitale. "Sono davvero onorato di poter guidare il gruppo Massimo Zanetti Beverage in questa stimolante fase di crescita e consolidamento – ha detto invece Tosato –. Vedo nel gruppo un notevole potenziale sia strategico che commerciale in un settore molto interessante". QuattroR è stata assistita dagli advisor Lazard, Molinari Agostinelli Studio Legale, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Kpmg ed Erm, mentre Massimo Zanetti Beverage Group e la famiglia Zanetti da BakerMcKenzie. Il pool dei finanziatori è stato assistito da Rothschild & Co e Latham & Watkins. Zanetti è presente in 110 Paesi con venti stabilimenti e un network importante di caffetterie. Il fatturato domestico è inferiore del 10% del totale dei ricavi.