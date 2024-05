Si cerca un nuovo immobile come sede del Centro impiego

L’amministrazione comunale cerca un immobile da acquistare, ad uso di ufficio pubblico, al fine di adibirlo a sede del Centro per l’impiego intercomunale per i Comuni del Distretto comprendente i comuni di: San Lazzaro di Savena, Ozzano, Pianoro, Monterenzio, Loiano e Monghidoro. L’acquisto dell’immobile verrà finanziato in parte con contributi regionali e in parte con risorse del Comune.

Così si legge nella nota sul sito del Comune: "L’invio della manifestazione di interesse non vincolerà in alcun modo chi l’abbia presentata, fino alla eventuale stipula del preliminare di vendita, da stipularsi entro e non oltre il 15 dicembre. I soggetti interessati dovranno far pervenire la proposta, debitamente sottoscritta, entro il giorno 20 giugno".