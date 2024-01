Si cercano figure per la contabilità

Continua la ricerca di personale nelle imprese associate a Confcommercio Ascom. In particolare, con l’annuncio di questa settimana, si stanno cercando addetti o addette da inserire in ufficio amministrazione o contabilità.

Gli associati sono, quindi, alla ricerca di personale da inserire all’interno delle loro attività, per ricoprire il ruolo di addetto amministrativo o contabile. Si cercano persone con esperienza, che abbiano interesse a mettersi in gioco in una nuova realtà lavorativa.

Alcune delle mansioni di cui si dovrà occupare il candidato riguardano la gestione delle attività amministrative quotidiane, inclusa la registrazione di documenti e la gestione delle comunicazioni, assistenza nella preparazione delle dichiarazioni fiscali, il monitoraggio delle scadenze e degli adempimenti contabili.

Il candidato o la candidata dovrà possedere un diploma in ragioneria o una laurea in economia. L’annuncio è rivolto a giovani da formare, ma anche a chi ha già esperienza in questi ruoli. Competenza nell’utilizzo di software contabili, pacchetto Office e capacità di lavorare in modo autonomo e in team, rappresentano motivo di preferenza. È possibile inviare il proprio curriculum scrivendo a federazioni@ascom.bo.it, dove gli uffici cureranno tutti i curricula ricevuti e li invieranno alle imprese che cercano figure da inserire all’interno delle proprie aziende, che svolgeranno direttamente un lavoro di selezione.