"Si chiude il cerchio. Giustizia è fatta"

"La conferma in Cassazione della condanna a Cavallini chiude un cerchio e stabilisce definitivamente una verità processuale, delle responsabilità e un quadro probatorio che sarà sicuramente di grande importanza per continuare a fare luce sulla stagione delle stragi". Il commento del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, dopo la conferma in Cassazione dell’ergastolo all’ex Nar. Ora "tutta la città si stringe attorno ai familiari delle vittime del 2 agosto e a chi ha consentito di arrivare a questo esito. Giustizia è fatta, è una sentenza storica per l’Italia".