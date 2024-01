Si cosparge di benzina e si dà fuoco. Gravissima una donna di 64 anni

Va nel campo, si cosparge di benzina e si dà fuoco. Ora è in pericolo di vita al Bufalini di Cesena. Questo il drammatico episodio avvenuto nella tarda mattinata di ieri a Cenacchio di San Pietro in Casale. A tentare di togliersi la vita una 64enne del posto: alla base gesto pare la malattia del marito. Erano le 12.30 quando alcuni residenti della zona hanno notato lungo la strada una donna, in preda alle fiamme. Immediato l’intervento del 118 che, viste le ustioni sul corpo della donna, hanno trasferito la paziente al Bufalini di Cesena con l’elisoccorso. Intervenuti i carabinieri di Persiceto.