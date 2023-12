Si costituisce anche il secondo pirata della strada

Si è consegnato alle autorità, nella tarda mattinata di ieri, l’uomo che ha investito il 70enne in via Anconella a Loiano lunedì pomeriggio. Si tratta di un trentenne italiano che si è presentato alla caserma dei carabinieri di Bologna Indipendenza: "Ho investito un uomo". Ora è indagato per i reati di lesioni personali e omissione di soccorso. Rimangono gravissime, intanto, le condizioni di salute del 70enne che è stato investito dall’auto pirata a Sabbioni di Loiano dove passeggiava con la moglie. Il loianese ha riportato, infatti, vari traumi tra cui, da quanto si apprende, una grave commozione cerebrale.

I carabinieri di Loiano, subito accorsi sul posto insieme ai sanitari del 118, stavano già svolgendo tutte le indagini del caso. Si stavano dedicando a passare le videocamere della zona al setaccio e a studiare un pezzo dell’auto pirata: investendo il 70enne, infatti, il mezzo guidato dal 30enne aveva perso uno specchietto retrovisore che, nell’impatto, si era sradicato rimanendo al suolo.

Un incidente analogo, ma con epilogo ben più tragico era avvenuto, poche ore prima, alle 3 della notte tra domenica e lunedì, sulla Trasversale di Pianura all’altezza dell’uscita di Granarolo. Lì, sulla buia sp3, ha perso la vita il 38enne di san Giorgio Alex Benfenati. Il ragazzo, rimasto senza benzina, si stava incamminando sulla provinciale a piedi, senza giubbotto catarifrangente, forse per raggiungere un distributore in cui fare rifornimento, quando un’auto lo ha investito, ucciso e abbandonato sul ciglio della carreggiata. Il conducente, un 63enne italiano, si è costituito solo una volta arrivato a casa, quando ha chiamato i carabinieri raccontando l’accaduto, ed è indagato per omicidio stradale e fuga.

A seguito di questi due terribili episodi, succedutisi a distanza di pochissimo tempo, si è espresso anche Mauro Sorbi dell’Osservatorio per la sicurezza stradale: "Si tratta di tragedie per cui i responsabili dovranno pagare. Come Osservatorio ci preme, però, sottolineare che i giubbotti catarifrangenti devono essere indossati sempre dai conducenti dei veicoli fermi sulla carreggiata. I pedoni hanno, poi, l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli. Il pedone è utente debole e la prevenzione per evitare un qualsiasi impatto è fondamentale".

Zoe Pederzini