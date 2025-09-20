Si denuda e brandisce le cesoie, panico all’Eurospin

Si denuda e infastidisce i clienti dell’Eurospin e viene allontanato, ma poco dopo torna brandendo un paio di cesoie rubate: arrestato un 28enne pakistano, senza fissa dimora, noto alle forze dell’ordine per reati specifici, tra cui la resistenza. Ora l’uomo deve rispondere di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti sono successi a San Pietro, ma a intervenire sono stati i carabinieri della stazione di Galliera unitamente ai militari dell’aliquota radiomobile di Persiceto. L’episodio, che ha portato all’arresto, nasce dalla segnalazione fatta al numero unico di emergenza da parte di una donna, vice direttrice di un supermercato di San Pietro. Nella telefonata al 112 la donna ha riferito ai carabinieri che un soggetto, poi identificato nel 28enne, in evidente stato di alterazione psicofisica, dettato dall’abuso di sostanze alcoliche, era entrato nel supermercato infastidendo i clienti e, poi, si era riavvicinato alla struttura con un paio di cesoie da giardino. Come ricostruito dai carabinieri, il 28enne era andato una prima volta all’Eurospin infastidendo i clienti e denudandosi nel supermercato.

Il giovane era stato poi allontanato e si era recato, poco distante, in un negozio di casalinghi. Qui ha rubato delle cesoie ed è tornato con fare minaccioso verso il supermercato, ma è stato bloccato prima che potesse arrivarci. Alla vista dei carabinieri il 28enne si è scagliato contro di loro, con calci e pugni, nel tentativo di scappare, ma i militari sono riusciti a disarmarlo e a bloccarlo in sicurezza. Soccorso dai sanitari del 118, il malvivente è stato portato nelle camere di sicurezza, su disposizione della procura della Repubblica del Tribunale di Bologna, in attesa poi del processo per rito direttissimo. Questo ha stabilito, per il 28enne, l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria.

z. p.