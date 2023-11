"Si deve fare squadra. La Torre e le imprese hanno bisogno di noi"

"Ora si faccia squadra per salvare la Garisenda, ma anche per aiutare imprese e commercianti. Non è certo questo il momento opportuno per antagonismi politici". Daniele Ravaglia, vicepresidente di Confcooperative Terre d’Emilia, è fresco di nomina di presidente della neonata Fondazione Bologna Welcome, volano per il turismo della nostra città (anche in collaborazione con Modena).

Entra alla guida della Fondazione Bologna Welcome proprio ora che c’è il problema Garisenda. Teme un impatto negativo per il turismo?

"In effetti non è il momento migliore anche a causa della temporanea chiusura della Torre degli Asinelli al pubblico. Ci mancherà qualche introito dalla vendita dei biglietti, non c’è dubbio. Ma ora ciò che conta è mettere in sicurezza la Garisenda. E, suo malgrado, credo che tutta la visibilità che sta avendo, finendo anche su Cnn e New York Times, possa in verità attirare turisti, curiosi di vederla da vicino".

Il fatto di non poter salire sull’Asinelli, però, non rischia di far diminuire i turisti?

"Le Due Torri sono sicuramente il simbolo della città. E, infatti, oggi che una delle due è malata, ne sta parlando tutto il mondo. Ma Bologna non è solo i suoi monumenti, sebbene così importanti. Ha anche tantissime altre attrazioni artistiche e culturali. I turisti verranno lo stesso".

La proposta del sindaco Matteo Lepore di inserire anche le Torri nel patrimonio Unesco assieme ai portici è un’idea vincente?

"Sono convinto di sì. Perché darà a Bologna maggiori risorse e visibilità".

A proposito di risorse, pensa che 5 milioni di euro dai fondi Pnrr basteranno per curare e dare nuova vita alla Garisenda?

"Non bastano. Il governo e il Comune faranno la loro parte. Ma è necessaria una grande raccolta fondi, rivolgendosi alle imprese delle nostra città. La Garisenda è di tutti. E tutti dobbiamo remare nella stessa direzione per salvarla. Non so chi se ne occuperà, ma noi saremo pronti a portare avanti questa grande operazione di crowdfunding".

Mentre si ingabbia la Torre, però, resta isolata l’area attorno. Imprese e commercianti sono preoccupati...

"La città deve stringersi attorno a queste attività. Servono soluzioni, da trovare in sinergia con il Comune, per sostenere queste aziende. Quindi si facciano al più presto tavoli e incontri con le associazioni di categoria per trovare le risorse necessarie".

Si aspettava di guidare la Fondazione Bologna Welcome e, quindi, di gestire tutta questa delicata partita?

"No. La nomina è stata un po’ una sorpresa. Diciamo che il sindaco è stato di parola e, oltre alla componente pubblica, ha voluto nel cda anche figure manageriali come la mia e quella di Celso De Scrilli. L’obiettivo, per la Torre, ma anche per la nostra Fondazione, è lavorare insieme".

ros. carb.