"Si dica basta a Làbas"

È ancora polemica sul Funeral Party, la ’festa’ che Làbas ha provocatoriamente organizzato per la morte di Silvio Berlusconi. A farsi sentire ieri è stato Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega, che commentando le immagini delle bare e della lapide di cartone circolate in questi giorni, attacca a testa bassa. E promette, per oggi, un ordine del giorno urgente in consiglio comunale dove reitererà la richiesta di "stracciare la convenzione e di mettere alla porta il centro sociale" di vicolo Bolognetti.

"I fatti richiedono una risposta chiara – esordisce Di Benedetto – insulti di ogni tipo a Berlusconi, il giorno del suo funerale, in uno spazio comunale, sono inaccettabili. La convenzione va stralciata e il centro sociale messo alla porta. Il silenzio del sindaco è vergognoso e imbarazzante: prenda subito una posizione netta e dimostri di essere un rappresentante di tutta la comunità e non solo di una parte, abbia senso delle istituzioni".