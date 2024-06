"Si è capito subito che non erano petardi"

"Ho visto un ragazzo che stava scappando verso via Sant’Isaia, la situazione non era chiara sul momento, non capivo bene cosa fosse successo. Poi poco dopo sono arrivate le forze dell’ordine e ho immaginato fosse accaduto qualcosa di grave. Quando mi sono voltato verso via Audinot, ho visto altre persone scappare verso via Saragozza". A parlare è un ragazzo che domenica sera, intorno alle 22.30, si trovava in via Andrea Costa e ha assistito alle fasi finali della sparatoria. Come lui, anche altri residenti hanno detto di aver visto qualcuno darsi alla fuga. Tra loro, c’è anche chi ha sentito chiaramente gli spari. "Non sono riuscita a capire cosa stessero dicendo – racconta una signora che abita a pochi passi da dove è avvenuta l’aggressione – ma stavano gridando e i toni erano tutto meno che tranquilli. Ho avuto paura ad aprire la finestra e sono rimasta chiusa in casa. Subito dopo le urla, sono partiti due o tre spari, poi il silenzio. Ho capito subito che non si trattava di un petardo o cose simili. È successo in pochissimo tempo e la polizia è arrivata quasi subito".

Tra i residenti di questa parte di città la paura e lo stupore per quanto successo sono palpabili. Anche perché si tratta di una zona definita da tutti estremamente tranquilla, dove raramente avvengono episodi di criminalità. "Non ho sentito niente – racconta un signore residente in via Andrea Costa – perché domenica sera non ero in casa, ma quando mi hanno detto cos’era successo sono rimasto molto colpito e soprattutto spaventato".

c.c.