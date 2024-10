Si fa male alla caviglia in montagna: in salvo grazie al Soccorso alpino

Brutta avventura, sabato pomeriggio, per due escursioniste bolognesi, bloccate dopo un incidente in montagna nel Modenese. Le due donne si erano incamminate per una passeggiata nella zona del Lamaccione, nel comune di Sestola, comprensorio del Cimone. Imboccata la pista nera dello stadio Slalom, hanno iniziato a salire, ma a un certo punto una di loro, di 45 anni, è scivolata riportando un doloroso trauma a una caviglia. Impossibilitata a proseguire, l’amica ha chiamato il 118. Erano circa le 18,30 quando la centrale operativa Emilia Est ha inviato la squadra con infermiere del Soccorso Alpino del Monte Cimone e l’ambulanza di Sestola. La paziente è stata raggiunta: la gamba infortunata è stata immobilizzata, poi la donna, in barella, è stata trasportata fino alla strada dove ad attenderla c’era un’ambulanza che l’ha trasferita all’ospedale di Vignola.