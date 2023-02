Si finge broker e rivenditore Apple: "Una truffa"

Avrebbe finto di essere un rivenditore certificato di prodotti Apple, di essere un promotore finanziario e pure di avere parentele "nelle forze dell’ordine e della magistratura". E ora, l’accusa gli contesta di avere prima instaurato un rapporto di fiducia con la vittima, convincendola a comprargli un computer e un cellulare del noto brand, poi un tablet, un orologio e pure un microonde (questi ultimi prodotti mai consegnati). Chiedendole di pagargli tutto in fretta e in anticipo, a causa di suoi problemi finanziari. Alla fine, le avrebbe chiesto pure di prestargli duemila euro e, sostenendo appunto di avere competenze professionali specifiche, di fare investimenti finanziari in cui però il denaro andava versato direttamente sul suo conto personale. Alla fine, la donna che l’ha querelato per tutti questi motivi, un medico bolognese di 65 anni, lamenta di avere subito un danno di circa 170mila euro.

Si è aperto ieri il processo nei confronti di un trentunenne di origini pugliesi, accusato di truffa aggravata. Il capo d’imputazione però è stato modificato in aula: oltre che di truffa, l’uomo dovrà rispondere anche di avere utilizzato impropriamente il marchio Apple e di essersi finto un agente finanziario. La vittima, difesa dall’avvocato Massimiliano Bacilieri, si è costituita parte civile: ha chiesto una provvisionale di trecentomila euro, a titolo di compensazione dell’ingente danno economico subito.

I fatti contestati risalgono al periodo 2020-2021. I due si erano conosciuti per lavoro; quando la donna aveva riferito all’uomo di avere bisogno di un computer nuovo, lui si era subito offerto di vendergliene uno. Già quella prima transazione non era filata liscia, a causa di diversi ritardi nella consegna che avevano insospettito la vittima, ma poi tutto si era risolto per il meglio. Dopo un secondo acquisto andato a buon fine, però, erano iniziate le mancate consegne, le richieste di prestiti e di investimenti per oltre 160mila euro. Ora, tutto si discute in tribunale.

Federica Orlandi