Si fingeva ispettrice 50enne denunciata

Un’operatrice sanitaria 50enne nascondeva nella sua auto un adesivo col logo della Repubblica, come quello utilizzato dalla polizia per le palette rifrangenti, un distintivo della polizia e una tessera contraffatta del ministero dell’Interno con foto personale e il grado di ‘ispettore’. I carabinieri hanno scoperto la truffa durante un posto di blocco, in cui hanno sequestrato il materiale contraffatto. La donna, qualche anno fa, era stata denunciata per truffa, essendosi spacciata per poliziotta al fine di carpire delle informazioni sulla pensione di una anziana.