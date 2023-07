Si gira!", Cinema itinerante a Bologna dall'11 al 30 Luglio"

La magia del cinema invade la città, uscendo dalla piazza, dalle arene e dalle sale e arrivando in tre luoghi diversi. ’Si gira!’ questo il titolo degli schermi itineranti, arriva dall’11 al 30 luglio al giardino Sorelle Mirabal, in piazza Lambrakis e alla Casa Gialla del Pilastro, con un programma speciale per bambini e ragazzi. Quartiere Savena, San Donato-San Vitale e Borgo Panigale richiameranno i cinefili grazie a 18 proiezioni gratuite curate dalla Cineteca in arene da 100 posti che si accendono alle 21,30. Il cartellone propone un mix di classici e grandi film contemporanei, con una speciale novità al Pilastro: là dove nascerà il Muba (Museo dei bambini e delle bambine), il cinema arriva infatti con una programmazione ad hoc, grazie a sei pellicole speciali di oggi e di ieri, tra cui non poteva mancare ’Il monello’ di Charlie Chaplin, prima pellicola con protagonista un bambino. La prima settiamana è al giardino Sorelle Mirabal dove martedì 11 si vedrà ’Volevo nascondermi’ (2020), la straordinaria pellicola di Giorgio Diritti dedicata alla vita del pittore Antonio Ligabue, interpretato da un intenso Elio Germano. Mercoledì 12 luglio, ’Visages Villages’ di Agnès Varda, poetico road movie di uno degli spiriti più liberi della Nouvelle Vague francese. Giovedì 13 doppia proiezione per i piccoli con ’Il Gruffalò’ e ’La strega Rossella’, film d’animazione tratti dai libri cult di Julia Donaldson illustrati da Axel Scheffler. Venerdì 14 luglio ’8½’ (1963), di Fellini, che ottenne l’Oscar nel 1964. Sabato 15 luglio, ’Il cameraman’ (1928), capolavoro di Buster Keaton; infine domenica 16 chiusura con ’Tre manifesti a Ebbing, Missouri’ (2017) di Martin McDonagh, uno dei più interessanti cineasti contemporanei, sette candidature agli Oscar e due statuette portate a casa da Frances McDormand e Sam Rockwell. Il programma prosegue.

b. c.