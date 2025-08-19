’Si gira’ nei quartieri. I film cult sotto le stelle. Da Virzì a Troisi e Allen

Sotto le Torri, il cinema all’aperto di tarda estate si chiama ’Si gira!’. Ovvero la rassegna itinerante che accende gli schermi dei quartieri fuori porta. Quest’anno lo farà con pellicole iconiche degli anni Ottanta, Novanta e Duemila. Alternando animazione, divertimento e riflessioni profonde. Per la prima volta inizia subito dopo Ferragosto, prendendo idealmente il testimone da piazza Maggiore. Si comincia stasera a Borgo Panigale-Reno (fino a domenica in piazza Giovanni XXIII), poi a Savena (da martedì 26 a domenica 31 agosto in piazza Grigoris Lambrakis) e infine a Porto-Saragozza (dal 2 al 7 settembre al Giardino delle Popolarissime).

Oggi, alle 21,30, l’appuntamento è con Un sacco bello di Carlo Verdone. Film del 1980, appena restaurato dalla Cineteca di Bologna, e presentato in anteprima in una piazza Maggiore ’sold-out’ con il regista. Domani il cult anni ’90 di Robert Zemeckis, Forrest Gump (foto), e giovedì La febbre del fare – Bologna 1945-1980 di Michele Mellara e Alessandro Rossi. Si passa poi al mitico Donne sull’orlo di una crisi di nervi di Pedro Almodóvar (venerdì); il film d’animazione per grandi e piccini, Inside out, di Pete Docter e Ronnie del Carmen (sabato); L’attimo fuggente di Peter Weir con l’indimenticato Robin Williams, venerdì.

Lo schermo del quartiere Savena s’illumina martedì prossimo con il romanticismo de Il postino, ultimo film di Massimo Troisi, con la regia Michael Radford. Mercoledì 27 agosto si prosegue con I soliti sospetti di Bryan Singer; giovedì 28 c’è Per Lucio di Pietro Marcello, un poetico omaggio a Dalla e alla Bologna popolare e visionaria da cui proveniva. La rosa purpurea del Cairo, chicca di Woody Allen del 1985, è previsto per venerdì 29. La settimana si chiude, sabato 30, con il mondo fantastico de La storia infinita di Wolfgang Petersen; e, il 31, con il cult The Blues Brothers di John Landis.

Ultima tappa del cinematografo itinerante: il quartiere Porto-Saragozza. Sullo schermo i sogni giovanili ’di’ Paolo Virzì, Ovosodo (il 2 settembre); a seguire, cult dei fratelli Coen, Fargo (il 3 settembre). Giovedì 4 l’appuntamento è con Romina di Valerio Lo Muzio e Michael Petrolini, una potente testimonianza di marginalità e riscatto, che dà voce a una giovane bolognese attraverso uno sguardo intimo e partecipe. Le ultime tre proiezioni in programma sono Palombella Rossa, cult di Nanni Moretti, Kung Fu Panda 1 di Mark Osborne e John Stevenson e Quando eravamo re di Leon Gast (rispettivamente il 5, 6 e 7 settembre).

Tutte le proiezioni della rassegna, promossa dal Comune e curata dalla Cineteca, iniziano alle 21,30 e sono a ingresso gratuito.

Amalia Apicella