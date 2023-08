Sì, ha pagato l’ultimo padel Il resto Mancio

Gianni

IL TAGLIO

Sforbiciata di settecento metri alla Linea Verde del tram, i cui cantieri partiranno nella prossima primavera. Da via dei Mille, e viceversa, non più fino a Castel Maggiore, ma a Corticella, nell’area della stazione Sfm. Rispetto agli iniziali progetti comunali, si sono accorciati i tempi e, soprattutto, moltiplicati i costi. Una Linea al Verde. MONTERENZIO

Si infiamma la polemica sul ponte in cemento armato realizzato sull’Idice dopo le frane di maggio. Il sindaco in lite con i sette imprenditori locali che hanno costruito l’opera, il ballo delle fatture, l’esposto già presentato e le querele in rampa di lancio. Come guado, un grosso guaio. DIALETTO

Arrivano nelle scuole primarie della Bassa, finanziate dalla Regione, le lezioni di bolognese tenute dall’ideatore del progetto, il professore Stefano Rovinetti Brazzi, per gli alunni di Bentivoglio, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento e San Giorgio di Piano. Soccia, che bel lavurir!

A NOZZE

Il docente universitario Gabriele Grandi, 57 anni, colpito da ictus a fine maggio, ha voluto sposare in ospedale, nel reparto di Riabilitazione del Maggiore, la compagna Barbara Guarnieri, che gli ha dato, dal 1986 in qua, tre figli. Marito e moglie: Grandi.

LE BARRIERE

Ci sono volute tre ore e una trentina di persone per trasportare dal terzo piano della Dozza al Maggiore un detenuto albanese di 44 anni, messo ko da una trombosi a una gamba. L’uomo, già rientrato in salute in carcere, è alto 1,90 e pesa 170 chili. Evasione di massa.

LA PERLA

Ferragosto in apnea per i 350 dipendenti dell’azienda di lingerie che la proprietà straniera ha lasciato senza stipendio, peraltro già defalcato da un accordo di solidarietà. Le parti si incontreranno a Roma il 5 settembre. Nell’intimo, tocchiamo ferro.